Andradina estreia hoje no Campeonato Paulista

O Andradina Esporte Clube (AEC), o Foguete da Noroeste, estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, neste sábado (7 de abril) às 16h, no estádio municipal Evandro Brembatti Calvoso.

O primeiro jogo valendo três pontos, depois de 20 anos afastado das competições profissionais, acontece contra o Clube Atlético Assisense. “Vamos exigir muita garra, determinação e vontade. O Andradina voltou para ficar para sempre”, comentou o presidente do AEC, Nei Giron.

Os torcedores poderão vibrar com o Andradina, no Príncipe da Noroeste. Os ingressos para no setor azul custam R$ 12,00 e meia-entrada R$ 6,00. A Cadeira Cativa no setor verde (Sócio Foguete) custa R$ 40,00 e meia R$ 20,00

Ingressos e passaportes podem ser adquiridos nos seguintes pontos: Zequetto Esporte (Oeste Plaza Shopping) e banca no centro da cidade neste sábado.

O time conta com atletas que já passaram por bases grandes clubes brasileiros, além de revelações de Andradina como os jogadores Romario, Keneddy, Marcos Paulo e Gabriel.

Os torcedores também podem buscar informações sobre tabela dos jogos e do clube no site oficial do Sócio Foguete, o www.sociofoguete.com.br.