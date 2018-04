Tráfico de drogas: Homem saiu de Dourados com carga de cocaína avaliada em R$ 1 milhão

Autor foi preso no interior de São Paulo tentando chegar a Sorocaba

8 ABR 2018 – Por RENAN NUCCI – 08h:40 – Correio do Estado

A Polícia Militar Rodoviária do estado de São Paulo apreendeu ontem, na rodovia Raposo Tavares (SP-270), carregamento com 32,8 quilos de cocaína que saiu de Dourados. A droga, avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, era transportada por um homem de 27 anos que foi preso em flagrante. Ele receberia R$ 10 mil para entregar em Sorocoba (SP).

Segundo nota divulgada pela PM, equipe fazia fiscalização na altura do quilômetro 549, região do município de Regente Feijó, quando abordou veículo Citröen C3 com placas de Dourados. Durante entrevista, o motorista apresentou respostas incoerentes e muito nervosismo, levantando suspeita de que poderia estar transportado algo ilegal.

Em vistoria minuciosa ao automóvel, os policiais encontraram 36 tabletes de cocaína escondidos em fundo falso na caixa de ar e nas laterais. O homem então confessou que pegou o veículo preparado no estacionamento de supermercado em Dourados, para entregar em um posto de combustíveis em Sorocaba. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município.