Motorista morre em acidente com caminhão carregado de mandioca

Veículo saiu da pista, bateu em barranco e deixou vítima presa

8 ABR 2018 – Por RENAN NUCCI – 07h:29 – Correio do Estado

José Teixeira Lima, de 55 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido por volta das 17h30 de ontem, no município de Iguatemi. O motorista conduzia caminhãocarregado de mandioca que saiu da pista e caiu em uma valeta na rodovia MS-295. Ele ficou preso entre as ferragens da cabine, foi coberto pela carga e não resistiu.

Segundo da Polícia Militar Rodoviária Estadual, José seguia em veículo Mercedes no sentido de quem vai de Tacuru a Iguatemi, quando por razões ainda desconhecidas perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu na valeta com aproximadamente quatro metros de profundidade, batendo em um barranco de terra.

Com o impacto, a carga de mandioca foi arremessada para cima da cabine, atingindo o condutor e o deixando preso nas ferragens. Depois que a Polícia Civil fez os levantamentos sobre as circunstâncias do acidente, a equipe funerária, com apoio de uma empresa de guincho, removeu o corpo e o encaminhou para Mundo Novo, para perícia.

O caminhão ficou sob responsabilidade do proprietário e, por conta do peso, aguarda chegada de outro guincho para que seja removido do local. A expectativa é de que isso deva ocorrer somente amanhã. O caso é investigado pela Polícia Civil como acidente de trânsito com morte provocada pela própria vítima.