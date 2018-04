Violência doméstica: Homem invade casa da ex-mulher na madrugada, a esfaqueia e depois foge

Vítima conseguiu se defender e sobreviveu, mas ficou com corte na mão

8 ABR 2018 Por RENAN NUCCI 08h:04

Mulher de 62 anos foi esfaqueada pelo ex-marido na noite de ontem, na região de Vila Piloto, em Três Lagoas. O autor, de 40 anos, invadiu a casa da vítima com uma faca e tentou matá-la, mas ela conseguiu se defender, sofrendo corte na mão. O desfecho só não foi pior porque o atual marido dela, com ajuda de vizinhos, conseguiu expulsar o agressor.

Conforme relatado, por volta das 4 horas, o homem escalou o muro da residência, arrombou a porta dos fundos e foi na direção da vítima, que dormia com o atual companheiro. Ele tentou golpeá-la no tórax, mas ela se protegeu com a mão. Em seguida, o homem foi expulso e fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu encontrá-lo.