Exército encontra cabo de fibra ótica e obra na Bandeirantes deve sofrer atraso

Cabo não estava no cadastro da obra, que seria concluída terça-feira

7 ABR 2018 Por GLAUCEA VACCARI – 17h:52 – Correio do Estado

Obras realizadas pelo Exército no corredor sudoeste de Campo Grande devem sofrer atraso por conta de um cabo de fibra ótica encontrado na avenida Bandeirantes. Conclusão dos trabalhos iniciados hoje pelo 9º Batalhão de Engenharia de Construção estava prevista para o dia 10 de abril.

Conforme a assessoria de imprensa do Exército, na parte da manhã houve rompimento de tubulação, que foi solucionado. No entanto, por volta das 14h30, foi encontrado um cabo de fibra ótica que não constava no cadastro e, por conta disso, não será possível concluir a obra no tempo previsto inicialmente.

A Seção Técnica do 9º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército e os engenheiros da Prefeitura trabalham em conjunto para solucionar o problema. Uma das possibilidades é a liberaçao de uma faixa da avenida Bandeirantes, com restrição para veículos pesados.

Por causa dos trabalhos de drenagem parte do trecho da via foi interditado na manhã de hoje. Não há tráfego de carros entre as Ruas José Paes de Farias e Itália.

A circulação de veículos leves e pesados como ônibus e caminhões está sendo reealizada pelas seguintes vias alternativas: Rua Itália, Engenheiro Alírio de Matos e Alexandre Fleming.