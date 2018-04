POLÍTICA: Democratas aguardam Rodrigo Maia para evento de filiação na Câmara Municipal

Deputado estadual Barbosinha sai do PSB para disputar eleição pelo DEM

7 ABR 2018 – Por GABRIELA COUTO E RENATA VOLPE – 10h:26 – Correio do Estado

Centenas de militantes aguardam o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia (DEM), na Câmara Municipal de Campo Grande. O vôo do parlamentar atrasou para o evento de filiação que está programado para esta manhã e não há previsão para começar.

Já estão presente os deputados estaduais Zé Teixeira (DEM) e Barbosinha que irá se filiar hoje no partido. “Estou retornando para o DEM. Tenho muitos amigos aqui como a Tereza Cristina e o Murilo Zauith. Sai do PSB porque faltava diálogo com a direção estadual”, explicou ele que é candidato a reeleição.

Nesta semana as convesas de bastidores indicavam que Teixeira deixaria o partido. “Foram boatos. Fiquei muito contente com a entrada do Murilo. Pedi para os deputados federais indicarem ele como presidente do partido e isso foi feito”, justificou.

Agora a bancada democrata aumenta para dois representantes na Assembleia Legislativa. “Fiquei feliz com a entrada do Barbosinha. Agora tenho ele ao meu lado na Casa”.

Também participa do evento o deputado estadual Beto Pereira (PSDB), que é o atual presidente regional dos tucanos. Ele participa do evento já pensando em uma possível aliança para esta eleição.

Questionado sobre o fato de não ter previlegiado os democratas após o pleito de 2015, ele afirmou que o assunto está resolvido. “Não vejo essa mágoa. Tanto é que o Zé Teixeira é o primeiro secretário na Assembleia. Temos também vários colegas em primeiro e segundo escalão”, afirmou Beto.