Jovem é preso depois de xingar, agredir e oferecer dinheiro a policiais

Jovem conduzia veículo em zigue-zaque no Centro da cidade

8 ABR 2018 – Por LUANA RODRIGUES – 15h:22 – Correio do Estado

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada e em determinado momento ordenou que o motorista parasse o carro. O jovem, então, teria saído do veículo com uma garrafa de cerveja na mão e questionado os policiais sobre o motivo da abordagem. Um dos policiais ordenou que o motorista desligasse a caminhonete e apresentasse a Carteira Nacional de Habilitação, além dos documentos do veículo.

Ainda segundo o registro, o motorista, visivelmente alterado, passou a xingar e ofender os policiais: “Seus bostas, ninguém vai desligar meu carro, eu sou fazendeiro e vocês estão fo***, quando eu ligar para meu pai”, teria dito o jovem.

Ao tentar desligar o veículo, os policiais sofreram tentativa de agressão por parte do motorista. O rapaz teria tentado resistir a prisão e teria oferecido dinheiro os policiais para que não fosse preso, dizendo que era muito rico, fazendeiro e produtor rural, segundo o BO.

Diante dos crimes, Paulo Henrique foi preso em flagrante por resistência, desobediência, desacato, corrupção ativa e conduzir veículo com capacitadade psicomotora alterada. Ele acabou encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados.