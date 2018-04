PF autoriza TV em cela especial e Lula deve assistir a jogo do Corinthians

8 ABR 2018 – Por FOLHAPRESS – 14h:55 – Correio do Estado

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, durante ato em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia /Leonardo Benassatto/Reuters

Com isso, o petista poderá assistir à partida de seu time, o Corinthians, na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, neste domingo (8). O time alviverde ganhou o primeiro jogo por 1 a 0.

A disputa será televisionada pela Globo do estado, às 16h, porque a emissora não tem contrato para transmitir os jogos do Atlético Paranaense, que disputa a final contra o Coritiba, no mesmo horário.

Inicialmente, a sala especial adaptada para Lula não teria TV, mas o equipamento acabou sendo autorizado.

Nas negociações com a PF, o ex-presidente chegou a pedir para que seus aliados tentassem acertar a rendição para a noite de domingo, para que ele pudesse assistir ao jogo.