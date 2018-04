Cantor sertanejo é esfaqueado em tentativa de assalto; estado é grave

A vítima, que levou três facadas nas costas, voltava de uma casa de show com a mulher

Uma tentativa de assalto deixou o cantor sertanejo Ronnan Medeiros, 39 anos, da dupla Ronnan e Raphael, gravemente ferido, na madrugada deste domingo (8). A vítima, que levou três facadas nas costas, voltava de uma casa de show com a mulher, quando percebeu a ação de bandidos encapuzados dentro da residência dele, em Jacupiranga, no interior de São Paulo.

Segundo informações do G1, a esposa chegou a pedir para que os suspeitos se retirassem do imóvel. Momentos depois, os criminosos atacaram o artista. “Eles pediram o dinheiro que ele tinha, deixaram os dois com as mãos e pés amarrados e amordaçados no chão. A esposa dele conseguiu se soltar e correr para pedir ajuda a um vizinho”, contou um amigo da vítima, que preferiu não se identificar.

O estado de saúde de de Ronnan é considerado grave, já que ele perdeu grande quantidade de sangue. Ele ficara 72 horas de observação e segue entubado. A polícia investiga o caso.

