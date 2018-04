CEO da Samplify comanda palestra no 2º Congresso de Shopper Marketing

Ernesto Villela abordará o tema “Trade marketing, é possível inovar e ser relevante para o consumidor?”. Evento acontece no dia 12 de abril, em São Paulo

Ernesto Villela, fundador e CEO da Samplify (www.samplify.com.br), plataforma de marketing B2B que operacionaliza a entrega de amostras ao consumidor em escala nacional e em diversos canais de segmentação de público, é um dos palestrantes confirmados no 2º Congresso de Shopper Marketing e Gerenciamento por Categoria do Brasil. O evento, que deve reunir cerca de 500 profissionais dos segmentos da indústria, varejo e serviços, acontece no dia 12 de abril no complexo WTC, localizado na zona sul de São Paulo.

Durante a apresentação, intitulada Trade marketing, é possível inovar e ser relevante para o consumidor?, Villela abordará o panorama atual do mercado; a aplicação estratégica do sampling, sua história e reinvenção do modelo; como conectar o trade marketing à geração de receita; e cases de sucesso do sampling gerando sell out com mensuração de resultados. “O mais interessante para a Samplify é apresentar uma perspectiva nova para o sampling, para que a indústria e o varejo possam gerar demanda para os seus lançamentos de forma mais eficiente, tendo o consumidor como o foco principal”, conta o empresário.

Ernesto Villela tornou-se referência no mercado em 2004 com a criação da ENOX, empresa de projetos de ativação, mídia indoor e tecnologia para o varejo. Em 2017, fundou a Samplify e simplificou a forma de as empresas de bens de consumo promoverem seus produtos para o consumidor final e trouxe escala para um dos formatos mais antigos de marketing: o sampling. “Nosso maior insight é que o consumidor quer experimentar as coisas antes de comprá-las e a indústria tem bastante dificuldade em satisfazer essa carência”, afirma o empresário.

Com investimento também na criação de metodologias próprias de mensuração de resultados, a empresa consegue comprovar o aumento da intenção de compra, conversão e calcular o ROI das ações de sampling dos seus clientes. O sell out do comércio no entorno das regiões onde as ativações acontecem são monitorados para comprovar o incremento em vendas. Bauducco, Avon, Nestlé, Coca-Cola, Hershey´s, Kimberly Clark e Unilever são alguns dos clientes que já aderiram ao modelo.

Serviço:

Ernesto Villela/Samplify no 2º Congresso de Shopper Marketing e GC do Brasil

Palestra: Trade marketing, é possível inovar e ser relevante para o consumidor?

Data: 12 de abril de 2018

Horário: 12 h

Local: Complexo WTC

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.551 – São Paulo/SP

Mais informações: www.gcshoppershow.com.br

