CrossFit lesiona?

Um dos maiores medos que as pessoas têm antes de iniciar o CrossFit é causado por um mito, o de que a modalidade lesiona seus praticantes. As lesões fazem parte desse universo sim, mas é um equívoco achar que o CrossFit é particularmente perigoso para a saúde física.

Em uma reportagem de Gabriel Alves, publicada na Folha de São Paulo, baseando-se numa pesquisa da revista especializada The Journal of Strength & Conditioning, ficou evidente que em comparação a outros esportes, como futebol, judô e vôlei, o CrossFit é inofensivo.

“São 3,1 lesões para cada mil horas de treino”, traz a reportagem que comparando com o esporte mais popular do Brasil, o futebol, que possui uma taxa de 7,6 lesões para cada mil horas. No topo da lista estão: Squash, Judô e Luta Olímpica. Confira a lista:

A reportagem conclui citando ombro, joelho e lombar como as três partes que os crossfiteiros mais se queixam. Porém, ressalta: “a chance de lesão no CrossFit está intimamente associada ao nível de envolvimento do professor” com a turma. Por isso, no CrossFit Três Lagoas prioriza-se o envolvimento dos coachs com os alunos, sempre revendo as técnicas, corrigindo os alunos de modo a evitar lesões.

“Se o aluno realizar os movimentos corretamente, perguntar sempre que tiver alguma dificuldade na execução, ou relatar algo estranho na realização dos exercícios, reduzimos as chances de lesão. Estamos sempre atentos”, afirma Rafael Lima, head coach do box.

Portanto, não deixe este mito contagiar a sua decisão e vá conhecer a modalidade de perto. Faça uma aula experimental e conheça a modalidade.

Para ler a matéria na íntegra, acesse: Folha de São Paulo.