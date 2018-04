Tricampeão estadual pelo Cruzeiro, Augusto Recife parabeniza clube pelo título mineiro

Com sete títulos conquistados com a camisa da Raposa, Augusto Recife comemorou mais um título estadual de uma maneira diferente. Campeão mineiro em 2003, 2004 e 2006, o volante desta vez vibrou na arquibancada, como torcedor.

“Foi uma sensação totalmente diferente. Tenho que admitir que a vida de torcedor é difícil demais. Aproveito para parabenizar o Cruzeiro por mais um título importante contra o seu maior rival e da maneira que foi, após reverter uma vantagem considerável que o Atlético conquistou no primeiro jogo”, ressaltou o volante, que possui 197 jogos com a camisa celeste.

Após deixar seu último clube, Augusto Recife retornou à Belo Horizonte, onde possui residência, e aproveitou para visitar a Toca da Raposa II antes da grande final. “Aqui me sinto em casa. É muito bom voltar e ser recebido da maneira que fui. Esse reconhecimento de funcionários, diretores e ex-companheiros é o que a gente leva para o resto da vida”, destacou.

Aos 34 anos, Recife ainda não pensa em pendurar as chuteiras. Com uma condição física exemplar, o ex-volante do Cruzeiro espera definir seu futuro nos próximos dias. “Estou muito bem física e mentalmente. Preparado para um próximo desafio. Acredito que em breve já tenha uma definição sobre o meu futuro”, revelou.

Na sua vitoriosa carreira, Augusto Recife vestiu a camisa de onze clubes: Cruzeiro, Internacional, Flamengo, Santa Cruz, Ipatinga, ABC, Botafogo-SP, São Caetano, Joinville, Paysandu e Parauapebas-PA, tendo conquistado doze títulos.



Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

