Bayer oferece 70 vagas para Programa de Estágio 2018

Estudantes das áreas de Exatas, Humanas e Biológicas têm até 6 de maio para se cadastrar no processo seletivo de uma das melhores empresas para começar uma carreira no país.

São Paulo, 6 de abril de 2018 – Já estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Institucional 2018 da Bayer! A multinacional alemã busca estudantes universitários que valorizam a inovação e a diversidade de todas as áreas de conhecimento, cursando a partir do 3º semestre. Os interessados têm até o dia 6 de maio para fazer a inscrição por meio do portal Bit.ly/estagiobayer.

É desejável que os candidatos saibam usar o Pacote Office e tenham nível intermediário de inglês. As vagas são para estudantes com disponibilidade para estagiar de 30 a 40 horas semanais nas cidades de Belford Roxo (RJ), Curitiba (PR), Franca (SP), Goiânia (GO), Jaboticabal (SP), Londrina (PR), Paulínia (SP), São Paulo (SP), Rio Verde (GO), Rondonópolis (MT) e Uberlândia (SP).

Com duração de 2 anos, o Programa de Estágio da Bayer se inicia ainda em agosto deste ano e oferece aos estagiários a oportunidade de participar de diversas ações de desenvolvimento, como treinamentos, espaço de discussão sobre inovação e conhecimento, palestras, além dos desafios do próprio dia a dia. Um dos principais objetivos é oferecer a oportunidade do novo profissional avançar em suas habilidades e conhecimentos, por meio do desenvolvimento contínuo, desafios constantes, respeito, equilíbrio e qualidade de vida. Não à toa, a Bayer é uma das empresas melhores avaliadas pelos próprios colaboradores.

A Bayer valoriza a diversidade e acredita no potencial de cada pessoa para promover o melhor para todos. Na empresa, todos têm voz. Exemplos disso são: o grupo de afinidade Gerações, que tem como objetivo abrir espaço para discussões entre as várias gerações que existem dentro da companhia e a iniciativa Momento do Conhecimento, que foi criada pelos próprios estagiários para facilitar a fase de adaptação ao novo ambiente de trabalho. O objetivo é dar voz aos estagiários, promovendo um ambiente de inovação com constante interação para troca de conhecimento.

Por que trabalhar na Bayer?

Pela sexta vez consecutiva, em 2017, a Bayer foi eleita como uma das 150 Melhores Empresas Para Você Trabalhar, de acordo com a revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), além de figurar na lista das 45 Melhores Empresas para Começar a Carreira, também pela Você S/A. Já pela plataforma Love Mondays, a Bayer foi classificada como uma das 50 Empresas Mais Amadas do Brasil por ter “ótimo clima organizacional”.

A empresa está presente no Brasil há mais de 120 anos e reúne 4,5 mil colaboradores. Sua sede está localizada em São Paulo (SP), onde a empresa também tem uma de suas maiores fábricas de medicamentos hormonais sólidos em todo o mundo, no bairro de Santo Amaro. A Bayer tem uma segunda unidade de produção localizada em Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro.

Programa de Estágio Institucional da Bayer

Período de inscrições: Até 6 de maio

Principais Cursos: Administração, Agronomia, Bioquímica, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Engenharias, Farmácia, Marketing, Medicina Veterinária, Psicologia, Química, dentre outros cursos correlatos;

Requisitos: desejável a partir do nível intermediário de inglês; bons conhecimentos em Informática (Pacote Office); disponibilidade para estagiar de 30 a 40* horas semanais.

Onde se candidatar: Acesse o site Bit.ly/estagiobayer

Local de trabalho: Belford Roxo (RJ), Curitiba (PR), Franca (SP), Goiânia (GO), Jaboticabal (SP), Londrina (PR), Paulínia (SP), São Paulo (SP), Rio Verde (GO), Rondonópolis (MT) e Uberlândia (SP).

Benefícios: Bolsa-auxílio; assistência médica e odontológica; seguro de vida; vale-transporte e/ou ônibus fretado; refeitório (para vagas em São Paulo) ou vale-refeição (para vagas em outros estados); descontos nos medicamentos Bayer; programa de cupons de descontos para produtos e serviços “+ Vantagens” e acesso ao Clube Bayer (para vagas em São Paulo e em Belford Roxo), horário flexível, Short Fridays, entre outros.

Os aprovados iniciarão em agosto de 2018.

*somente para o curso de Agronomia

Bayer: Science For A Better Life (Ciência para uma Vida Melhor)

A Bayer é uma empresa global com competências em Ciências da Vida nas áreas de agricultura e cuidados com a saúde humana e animal. Seus produtos e serviços são desenvolvidos para beneficiar as pessoas e melhorar sua qualidade de vida. Além disso, a companhia objetiva criar valor por meio da inovação. A Bayer é comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável e com suas responsabilidades sociais e éticas como uma empresa cidadã. Em 2017, o Grupo empregou cerca de 99 mil pessoas e obteve vendas de € 35 bilhões. Os investimentos totalizaram € 2.4 bilhões e as despesas com Pesquisa & Desenvolvimento somaram € 4.5 bilhões. Para mais informações, acesse www.bayer.com.br .

