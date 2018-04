Prêmio Green Talents 2018 abre inscrições

Concurso realizado pelo governo alemão busca jovens talentos na área da pesquisa em todo o mundo

Os vencedores ganham acesso exclusivo aos principais centros de pesquisa em desenvolvimento sustentável da Alemanha

Bonn, 09/04/2018 – O Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF) abre inscrições para a 10ª edição do concurso Green Talents – Fórum Internacional de Projetos com Alto Potencial para o Desenvolvimento Sustentável (Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development). Desde 2009, a iniciativa tem o objetivo de promover o intercâmbio internacional de projetos de pesquisa inovadores nas áreas da sustentabilidade e meio ambiente. Com centros de pesquisa e inovação de ponta, a Alemanha dá apoio especial a esses esforços ao intensificar a cooperação entre as mentes brilhantes mais promissoras de todo o mundo.

O prêmio contempla 25 jovens pesquisadores todos os anos. Os vencedores vêm de vários países e disciplinas científicas e são reconhecidos pela capacidade inovadora de suas iniciativas, que objetivam tornar a sociedade mais sustentável. Desde a sua criação, o prêmio reconheceu 207 jovens pesquisadores e cientistas de 57 países diferentes, devido aos seus excelentes desempenhos e contribuições para que as suas comunidades, países e sociedades sejam mais sustentáveis.

Selecionados por um júri altamente qualificado de especialistas alemães, os vencedores também ganham acesso exclusivo à elite da área da pesquisa na Alemanha. A premiação de 2018 inclui:

– Convite para visitar a Alemanha em 2018 e participar do fórum científico, com duração de duas semanas, e todas as despesas pagas.

– Durante a visita, os vencedores terão acesso a instituições de pesquisa e ciência de ponta, que oferecem visões únicas dos trabalhos desenvolvidos por elas;

– Os pesquisadores terão oportunidade para apresentar os seus trabalhos pessoalmente, por meio de reuniões individuais com os especialistas de sua escolha para discutir oportunidades futuras de pesquisa e cooperação;

– Oportunidades de networking com os demais acadêmicos na maior conferência dos Green Talents Alumni, durante a cerimônia de premiação em Berlim;

– Em 2019, estadia de pesquisa totalmente financiada, com duração de até três meses, na instituição da escolha do vencedor;

– Acesso exclusivo à Rede Green Talents, composta por alunos de diversospaíses que atuam na área de desenvolvimento sustentável.

O prazo para envio de candidaturas é 23 de maio de 2018, às 14h00 CEST (Horário da Europa Central).