Cérebro Inconsciente: como fugir dessa armadilha?

Você sabe quantas das suas atitudes são tomadas conscientemente? Pesquisas apontam que apenas 5% das decisões são feitas de forma realmente consciente, enquanto 95% delas são realizadas de maneira inconsciente.

Graças ao avanço das tecnologias e dos estudos da neurociência, hoje podemos entender melhor como o cérebro trabalha e como o inconsciente rege a maioria das atitudes e até mesmo influência no comportamento humano. O físico e professor do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Dr. Leonard Mlodinow, demonstrou uma forma simples de como isso pode acontecer em atividades corriqueiras do dia a dia.

Veja o exemplo: você já encontrou uma pessoa pela primeira vez e, ao cumprimentá-la, pensou “não fui com a cara dela”? Mas, você não conhece nada sobre aquela pessoa, como poderia não gostar? Isso acontece porque provavelmente ela tenha a aparência física, a voz ou use o perfume de alguém com quem você não tenha tido uma boa experiência pessoal ou profissional. São associações inconscientes do cérebro que levam a esse sentimento.

Cris Kerr, CEO da CKZ Consultoria em Diversidade, empresa que apoia corporações realizando programas e treinamentos de diversidade, explica que no dia a dia das empresas essa situação também ocorre e influencia negativamente a inclusão: “você pode pensar que nunca deixará de contratar um profissional excelente simplesmente porque ele parece com seu ex-chefe ou ex-namorado, com quem você não teve uma boa relação, certo? Errado, o seu cérebro, de maneira inconsciente, já classifica essa pessoa como uma possível ameaça e, portanto, você não contratou e não vai contratar essa pessoa, a não ser que conscientize o seu inconsciente. E é por isso que o estudo e o entendimento sobre o inconsciente são tão importantes”, diz.

Assim, é preciso ter conhecimento dessas atitudes inconscientes na hora de tomar decisões para que elas não prejudiquem sua rotina pessoal e profissional.

