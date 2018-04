No Dia Mundial do Café, a Electrolux ensina 3 receitas à base da bebida para variar na rotina

Para aproveitar essa data de forma mais saborosa, a marca fez uma parceria com a nutricionista Cinthya Maggi para inovar nos pratos

O mundo inteiro comemora no dia 14 de abril uma de suas bebidas favoritas: o café. E nada melhor do que começar o dia com uma xícara quentinha da bebida, não é mesmo? Se você gosta de fazer isso, não importa o momento do dia – café da manhã, almoço ou jantar – que tal reunir a família com receitas diferenciadas que proporcionem mais disposição e sabor?

O café é muito versátil e pode ser preparo de diversas maneiras; coado, espresso, turco, francês, italiano, cappuccino, não importa sua variedade, a bebida faz sucesso na casa da maioria dos brasileiros. E para não deixar a data passar despercebida, a Electrolux, em parceria com a nutricionista Cinthya Maggi, preparou três receitas especiais a base de café para variar no cotidiano corrido e saborear a bebida de diversas maneiras. Afinal, o café não precisa só acompanhar aquele delicioso bolo à tarde, mas também pode estar na lista de ingredientes.

Café com Especiarias

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

Ingredientes

½ xícara (chá) de café em pó

1 colher (café) de canela em pó

½ colher (café) de cravo da Índia em pó

1 pitada de noz-moscada

1 litro de água

Para enfeitar

100g de Iogurte grego

Canela em pó para enfeitar

Modo de Preparo

Misture o pó de café, a canela, a noz-moscada, o cravo da Índia em pó e reserve. Prepare a sua Cafeteira Expressionist CMP60. Abra a tampa do tanque e encha com a água. Depois, insira o filtro de café permanente no porta-filtro e encha com a mistura de café e especiarias. Feche a tampa do tanque de água e coloque a jarra sobre a placa do produto. Para iniciar pressione o botão Brew. Quando acabar de filtrar, coloque o café nas xícaras de sua preferência. Distribua o iogurte grego por cima e polvilhe com a canela em pó. Sirva rapidamente.

Informações sobre a receita

Nesta receita a sugestão da Electrolux é incrementar o café de todo dia com um toque especial. As especiarias conferem um sabor exótico e diferente e a adição do iogurte grego dá um toque especial e menos calórico que um chantilly.

Panacota de Café com Frutas Vermelhas

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

Geladeira: 2 horas

Ingredientes

4 colheres (sopa) de pó de café

500ml de água

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

1 lata de creme de leite light (290g)

1 xícara (chá) de leite semidesnatado

1 xícara (chá) de açúcar demerara

1 colher (chá) de essência de baunilha

Calda de Frutas Vermelhas

500g de frutas vermelhas (amoras e morangos)

½ xícara (chá) de açúcar demerara

2 colheres (chá) de amido de milho

½ xícara (chá) de vinho tinto

Modo de Preparo

Prepare a sua Cafeteira Expressionist CMP60. Abra a tampa do tanque e encha com a água. Insira o filtro de café permanente no porta-filtro e encha com o pó de café. Após, feche a tampa do tanque de água e coloque a jarra sobre a placa do produto. Seguidamente, pressione o botão Brew e, quando acabar de filtrar, reserve o café.

Coloque o creme de leite, o leite, o açúcar demerara, a essência de baunilha e o café na jarra do Mixer Expressionist IBP50. Dissolva a gelatina em pó sem sabor em 4 colheres (sopa) de água e aqueça em banho-maria até dissolver. Adicione à jarra e bata até misturar bem, depois basta colocar em uma taça grande de vidro transparente e levar à geladeira para firmar. Para fazer a calda, misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo até encorpar por cerca de 20 minutos. Espere esfriar, distribua sobre a panacota e volte à geladeira até a hora de servir.

Informações sobre a receita:

Como sabemos, sobremesas a base de açúcar são calóricas. Ao adicionar frutas a estas preparações, conseguimos deixar a receita mais nutritiva e com menos calorias. E com frutas e o vinho tinto ricos em antioxidantes aumentamos mais ainda estes nutrientes.

Tiramisu de Café

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos.

Geladeira: 2 horas

Ingredientes

4 colheres (sopa) de pó de café

1 colher (café) de cardamomo em pó

500ml de água

2 xícaras (chá) de mascarpone

1 xícara (chá) de açúcar

1 pacote de biscoito tipo inglês

Para enfeitar

Lascas de chocolate

Canela em pó e grãos de café

Preparo

Prepare a sua Cafeteira Expressionist CMP60. Abra a tampa do tanque e encha com a água. Insira o filtro de café permanente no porta-filtro e encha com o pó de café e o cardamomo. Feche a tampa do tanque de água e coloque a jarra sobre a placa, e pressione o botão Brew. Quando acabar de filtrar, reserve o café.

Coloque o mascarpone, o açúcar e metade do café no copo do Mixer Expressionist IBP50 e bata até ficar bem homogêneo. Após, molhe o biscoito no restante do café e vá fazendo camadas de biscoito e creme de café. Para deixar a sobremesa ainda mais saborosa, enfeite com as lascas de chocolate ou a canela em pó e os grãos de café e deixe na geladeira até a hora de servir.

Informações sobre a receita

Aqui a Electrolux apresenta uma versão da famosa receita italiana, uma opção rápida e mais aromática, com a presença mais forte do café e especiarias.

Sobre a Cafeteira Expressionist CMP60:

A cafeteira Expressionist CMP60 conta com jarra térmica, painel em LCD HighContrast™ e função programável, permite programar o café com até 24 horas de antecedência. O consumidor pode programar o café na hora de dormir e acordar com uma xícara quentinha, sem correr o risco de se atrasar para suas atividades diárias. Para os paladares mais refinados, possui a tecnologia de preparação ProBrew™ e o sistema AromaStrength™, que regulam a intensidade da bebida. Além disso, possui filtro de água de carvão ativo PureAdvantage™ (proporciona um café de aroma envolvente, mais saboroso e puro). Preço sugerido: R$ 799,90

Sobre o Mixer Expressionist IBP50:

O produto possui tecnologia TruFlow™, que deixa a textura dos alimentos muito mais macia, e lâminas de titânio de longa durabilidade. Com o poderoso motor de 700W, prepara temperos, patês, cremes e até massa de bolos com facilidade, além disso, pode ser utilizado para moer os grãos de café; para maior comodidade, dispensa o uso de diversos utensílios, já que acompanha copo misturador com tampa, mini processador de alimentos para o preparo das receitas do dia a dia e batedor de claras. Preço sugerido: R$599,90

