TdB realiza jantar beneficente com show do Seu Moço e Alessandra Lofran

O objetivo é arrecadar fundos para a Ong Turma do Bem (TdB) de São Paulo, que auxilia nos trabalhos voluntários no Estado e, principalmente, na região de São José do Rio Preto. Os ingressos custam R$ 180

A Associação Social Turma do Bem (TdB) de Rio Preto realiza no dia 26 de abril, a partir das 20 horas, o Jantar Beneficente Dentistas do Bem, que busca captar fundos para trabalhos voluntários e os projetos da ONG TdB no Estado de São Paulo. O evento acontece na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), na avenida Francisco das Chagas Oliveira, 875, no Nova Redentora. Os ingressos custam R$ 180,00 e contará com show do Seu Moço e Alessandra Lofran.

De acordo com a dentista Bruna Thais Almeida, uma das coordenadoras da Turma do Bem, em São José do Rio Preto, a associação oferece através de uma rede de voluntários tratamentos odontológicos gratuitamente para crianças e adolescentes de baixa renda.

“Atualmente a Ong atende cerca de 214 crianças em Rio Preto e região, e o nosso objetivo é para que esse número cresça cada vez mais, principalmente agora com esse vento. É uma união de pessoas que buscam ajudar quem precisa e só temos que agradecer ao apoio de todos até agora”, afirma Bruna.

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano são apoiadores da causa e doaram um violão que será leiloado durante o evento. Já confirmaram presença a participante do Master Chef 2017 Natália Clementin, a Miss Rio Preto 2017 Letícia Pádua, o Mister Brasil Luciano Stranghetti e a Miss Simpatia 2017 Lúrian Serradilha.

A TdB de Rio Preto tem como coordenação as dentistas Bruna Thais Almeida, Bianca Gonçalves, Mônica Gonçalves e as voluntarias Maria Fernanda Urbinatti, Lívia Frederico e Paula Cosenza.

Para mais informações, acesso o Facebook https://www.facebook.com/turmadobem/ ou ligue para o telefone (17) 99776-6802.

FnSocial | Franklin Tedoro