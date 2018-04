VALLOUREC ALCANÇA NOVOS CONTRATOS NO PRÉ-SAL E VÊ NOVAS OPORTUNIDADES NO MERCADO DE ENERGIA

Por Davi de Souza (davi@petronoticias.com.br) – Depois de investir R$ 5 bilhões em uma fábrica no estado de Minas Gerais, a Vallourec está com muitas e boas perspectivas para o mercado brasileiro. Nesse contexto, o pré-sal está sendo uma boa fonte de negócios. Recentemente, a empresa conseguiu a extensão de um contrato com a Petrobrás para o fornecimento de soluções tubulares. “O foco é fazer do País um hub dos produtos premium da Vallourec. Estamos fechando capacidade na Europa e aumentamos a capacidade no Brasil para atender [à demanda]”, explicou o executivo Hildeu Dellaretti Junior. Ele acrescenta ainda que a companhia nos últimos anos tem se dedicado bastante ao mercado de exportação, levando ao exterior os produtos desenvolvidos em solo brasileiro. Além disso, novos mercados estão no radar de oportunidades, como o caso do setor de energia, onde a empresa fornece dutos usados em usinas térmicas para fazer a condução do vapor até à turbina. LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NO NOSSO SITE.