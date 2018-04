Itaquá Garden Shopping movimenta R$ 30 milhões em vendas no primeiro trimestre de 2018

Desde a sua inauguração, o maior e mais completo centro de compras do Alto Tietê já injetou mais de R$ 130 milhões no comercio varejista da cidade

Prestes a completar um ano de funcionamento, o Itaquá Garden Shopping comemora uma marca muito especial de vendas e público. Conforme o balanço realizado no primeiro trimestre de 2018, foram quase R$ 30 milhões em vendas desde o início deste ano. Além disso, o maior e mais completo centro de compras do Alto Tietê já recebeu mais de 700 mil visitantes só nos últimos três meses.

Vale lembrar que, só em 2017, foram mais de R$ 100 milhões em vendas e mais de dois milhões de visitantes desde o dia 25 de abril, data da inauguração do empreendimento.

Para o superintendente do Itaquá Garden Shopping, Alexandre Botelho, há motivos para comemorar os números. “Apesar no momento econômico que o país vive, o Garden demonstra ser o principal estímulo do comercio varejista de Itaquaquecetuba. Esses números justificam o nosso sucesso junto a população de Itaquá e os mais diversos consumidores das cidades vizinhas. É importante salientar que os primeiros meses do ano são historicamente de poucas vendas e o atual balanço nos deixou otimistas em relação as vendas durante o restante do ano, pois ainda temos datas comerciais importantes, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e outras”, afirma ele.

De acordo com gerente comercial da loja Roger’s, Thiago de Carvalho, o resultado de vendas é positivo. “A gente estabelece uma meta de acordo com a demanda que temos e por enquanto posso dizer que estamos atingindo. Estamos muito contentes com os resultados de vendas que vêm crescendo a cada dia. A partir do dia 25, data em que o Garden completa um ano, vamos passar a analisar os resultados em relação ao mesmo período do ano passado”, comenta.

Já a gerente da loja de games e acessórios temáticos Authentic Games, Camila Oliveira, está otimista com as vendas. “Apesar de termos um público bem específico, estamos superando as expectativas. A meta agora é ultrapassar as vendas do primeiro trimestre deste ano”, diz.

Sobre o Itaquá Garden Shopping

Estrategicamente localizado na Estrada Governador Mario Covas com a Estrada do Mandi, 1.205, no bairro Campo Limpo, o Itaquá Garden Shopping possibilita fácil acesso tanto para os moradores de Itaquaquecetuba quanto para os visitantes de outras cidades da região.

O Melhor Shopping do Alto Tietê tem 46 mil m² de área construída. São cinco lojas âncoras, cinco megalojas, um supermercado, cinco salas de cinema de ultima tecnologia, 221 lojas satélites, sete lojas de serviços, dois restaurantes, 22 opções de fast-food e mais de 1.000 vagas de estacionamento. Entre as lojas instaladas estão Cinema Cinépolis, Havan, Renner, Lojas União, Supermercado Nagumo, DiGaspi, Kalunga, Lojas Americanas, Preçolandia, O Boticário, MC Donald’s, Burger King e Mei Mei.

O Itaquá Garden Shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos e feriados, as lojas ficam abertas das 14 às 20 horas e a praça de alimentação, das 11 às 22 horas. Idosos e PNE não pagam estacionamento de Segunda a Quinta feira. Também de segunda a quinta, das 12 às 15 horas, quem consumir acima de R$20,00 nos estabelecimentos de alimentação, fica isento da cobrança do estacionamento.

Acesse:

Facebook: Itaquá Garden Shopping

Instagram: @itaquagardenshopping

Site: http://itaquagardenshopping.com.br/