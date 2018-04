Amantes dos games poderão participar de torneios gratuitos no Shopping Paralela

Entre os dias 12.04 (esta quinta-feira) e 20.04, os amantes do mundo dos jogos poderão participar de torneios gratuitos, no Shopping Paralela. A atração é para todas as idades e sexos, e vai ocorrer sempre no finalzinho da tarde, na praça de eventos do centro de compras. A programação começa na quinta-feira (12), com o Torneio Mortal Kombat 3 Ultimate SNES, às 18h. No dia seguinte, no mesmo horário, será a vez do Torneio River Raid Atari. No sábado (14), o público poderá participar, às 17h, no Torneio Street Fighter 2 SNES. No domingo (15), a praça cede espaço para quem quiser participar do Festival K-pop, que ocorrerá às 15h. Os torneios serão retomados, nos dias 19 e 20, com o Mario Kart N64 e International Super Star Soccer, respectivamente – ambos às 18h. Os eventos integram o Museu de Videogame Integrativo, que fica aberto à visitação até o dia 22. A entrada é gratuita.

Programação Atualizada:

. 12/04 (quinta) – Torneio Mortal Kombat 3 Ultimate SNES – 18h

. 13/02 (sexta) – Torneio River Raid Atari – 18h

. 14/02 (sabado) – Torneio Street Fighter 2 SNES – 17h

. 15/02 (domingo) – Festival K-pop – 15h

. 19/04 (quinta) – Torneio Mario Kart N64 – 18h

. 20/04 (sexta) – Torneio International Super Star Soccer – 18h

. 21/04 (sábado) – Concurso de Cosplay PET – 17h PALCO

. 21/04 (sábado) – Concurso de Cosplay Infantil e Adulto – 18h PALCO

. 22/04 (domingo) – Concurso de Just Dance 2018 – 15h PALCO

