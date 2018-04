Veste Rio apresenta a sua quinta edição

Evento chega ao terceiro ano consecutivo, continua apoiando novos nomes da moda nacional e contará com oficinas abertas ao público e Salão de Negócios

Entre os dias 11 e 15 de abril acontece a quinta edição do Veste Rio – A Moda Aqui é Fazer Negócio, projeto concebido pela Vogue Brasil e pela revista Ela, do jornal O Globo, que reúne grandes nomes da moda nacional. Esta edição terá novamente como cenário o Píer Mauá, no Rio de Janeiro.

O Veste Rio traz uma movimentada programação, que conta com salão de negócios reunindo as coleções para a Primavera-Verão 2018/2019 de marcas nacionais (relação completa abaixo), exclusivo para compradores nacionais e internacionais; palestras com grandes nomes do mercado; outlet, onde marcas de peso colocam à venda suas coleções passadas com descontos excepcionais (relação completa abaixo) e um espaço com food trucks.

O início do evento acontece na noite de 10 de abril, quando o shopping Rio Sul receberá convidados para um coquetel com uma palestra de Lucrezia Mancini, professora do Instituto Marangoni, sobre Previsão de Tendências.

Nos dias 11 e 12 de abril haverá dois desfiles, apenas para convidados. O primeiro dia, a partir das 16h, será reservado à apresentação das Marcas Consagradas, composta por nomes do mercado nacional comoWasabi, Canal Concept, UV Line por Dudu Bertholini e Cholet. No dia seguinte, quinta-feira, a partir das 11h, com oferecimento do Senac RJ, é a vez dos Novos Talentos, plataforma que busca impulsionar marcas em ascensão no mercado, e que contará com as coleções dos nove jovens estilistas mais quentes da cena nacional. As marcas eleitas foram sete das participantes da última edição – Modem, Luisa Farani, The Paradise, Haight Clothing, Wymann, Augustana Store e Neriage – e três novas integrantes – Marcelo Von Trapp, Keymono e ESC. Silvia Rogar, diretora de redação da Vogue Brasil comenta sobre o projeto. “A plataforma de Novos Talentos do Veste Rio é uma das ações mais efetivas que implementamos em prol do futuro da moda brasileira. Hoje, muitos dos participantes da primeira edição estão à frente de negócios consistentes, com lojas próprias e trabalho ainda mais relevante no cenário nacional”.

A troca de informação e o debate de temas relevantes para a indústria da moda também estão no DNA do Veste Rio, que oferece aos convidados e ao público em geral várias palestras, todas gratuitas, durante os dias 12, 13, 14 e 15 do evento. Grandes nomes da indústria, como Alexandre Herchcovitch, Lilian Pacce, Chiara Gadaleta, Isabela Capeto e Fernando Torquatto vão discutir temas ligados à economia de impacto positivo, atração de millenials e aos novos modelos de negócio. As inscrições estão disponíveis no sitevesterio.rio.

Além das atrações acima, o evento traz, do dia 12 ao dia 15 de abril, oficinas gratuitas de joalheria, consultoria de imagem, customização e upcycling, maquiagem pós-praia e de processo criativo de acessórios sustentáveis (mais informações abaixo).

“A programação desta edição evidencia o nosso desejo de que o maior número de pessoas participe dessa grande celebração da moda e da criatividade que é o Veste Rio. Queremos que, cada vez mais, os corredores estejam repletos de não apenas profissionais do setor, mas também de estudantes, admiradores e pessoas que querem se aproximar mais da moda e de seus talentos. Conseguimos reunir algumas das mentes mais brilhantes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país para reviver a vocação inata do Rio para movimentar os negócios do setor. Revelamos novos talentos, trouxemos nomes interessantíssimos para palestrar, montamos um bem-sucedido outlet para que as marcas pudessem vender seu estoque e, sobretudo, para que os consumidores tivessem a oportunidade de comprar peças eternas a preços camaradas”, afirma Bruno Astuto, editor da plataforma ELA, de O Globo.

O Salão de Negócios e Outlet irão receber mais de 200 marcas nacionais, e serão visitados por cerca de 300 compradores convidados de outros estados e internacionais. O Veste Rio da temporada de Verãopromete cumprir a missão de contribuir de forma consistente para os negócios na moda nacional, promover interação entre marcas e compradores e criar uma rede de compartilhamento de conteúdo relevante para a indústria.

O Veste Rio conta com apresentação do SENAC RJ, patrocínios do Sistema FIRJAN, SEBRAE e BANCO DO BRASIL; apoio institucional da Prefeitura do Rio de Janeiro, companhia aérea oficial Azul, shopping oficial Rio Sul, apoio Fashion Label Brasil, Abest, Texbrasil, Abit e Apex-Brasil com realização da Vogue Brasil e Revista Ela.

Para conhecer a programação completa e calendário de palestras, acesse www.vesterio.rio/programacao/.

Marcas confirmadas no salão de negócios:

409 / ABA CHAPÉU / ÁGUA DE COCO / ÁGUA DOCE / AME MAIS/ ANDREA MARQUES / AUGUSTANA / BARDOT BEACHWEAR / BATICHE / BFF – BEG FOR FUN / BIA GUIRÃO / BIANCA GIBBON / BIKINY SOCIETY / BIOMBO / BLEQUE / BLUE MAN / BORDA BARROCA / CAMILA DE ZORZI / CANAL CONCEPT / CHOLET / CLUBE BOSSA / COCAR BEACHWEAR / DALAI / DAYRELL / DRESS 4 LIFE + LUIZA POLLI / ESC / EVA / FABRES / FALÉSIA CARIOCA / GAPAZ / GLORINHA PARANAGUÁ / GOLDTEX / GUS / HAES / HAIGHT / HY BRASIL / HYPE / INTUIÇÃO / IPANEMA 77 / KARIBU / KEYMONO / LABAMBA BEACHWEAR / LENNY NIEMEYER / LEELOO / LINA DELLIC / LUA MORENA / LUCIDEZ / LUISA FARANI / M. LOURES / MADRE REINA E REINA / MARIA FILÓ / MARIA PAVAN / METALLY / MIC FUN / MIRA MIRA / MONICA KREXA / MOS / NANNACAY / NERIAGE / PAT BO / PERNAMBUCANA DA GEMA / PINEAPPLE / PRAYAH / RCA / RESERVA NATURAL / RICHARDS / ROSANA BERNARDES / RYGY / SALINAS / SALT SUN & BIKINIS / SINESIA KAROL / TAIDAI / THE PARADISE / TON ÂGE / TORUSS / TOTEM / TRIYA / TUFI DUEK / UMA / UV. LINE / VAN CLEVE / VERO ACESSÓRIOS / VICTOR DZENK / VIVIANE FURRIER / VIX PAULA HERMANNY / VON TRAPP / WASABI / WOLLNER / WYMANN

MALHA

MARIA AVARCAS / CATARINA MINNA / NOVO LOUVRE / ROCIO CANVAS / DAJÔ / JU FONSECA

SOU DO RIO

ARSENAL / BABO UABU / CLUB RESORT / DANIELE Dessin / LEVER ONE / KARAMELLO / LIA LOU LINGERIE / MONTHAL / PITANGA MODA PRAIA / SOULIER

SEBRAE MODA SUSTENTÁVEL

BOSSAPACK / ET CETERA CARIOCA / LOHA DANSE BOUTIQUE / MESCLA / PAR / SOPHOS RIO ARTESANATO / CAIQUES SHOES / JOYA DA TERRA

ESPAÇO SENAC

LA VIE SPORTS / UZ RIO / CAÇULA AVIAMENTOS / SAVANNAH KIDS / FRUTO DO CONDE / MAKLAN / FORMOSURA / DELPHINA / MARCELI MAZUR / NAAI / MÁRCIA MÓR / STUDIO ADRIANA VALENTE / ENEIDA FRANÇA / SILVIA BLUMBERG/ ARTECOLETIVA / PRATEANDO JOIAS / CRYSTAL RIO / ART’G / PANTAI JOIAS / ELLE CINQ / CREATIVE BRAZIL

Marcas confirmadas no outlet:

409 / ABA CHAPÉU / AME MAIS / ARMADILLO / ASPARGUS / BARDOT BEACHWEAR / BIANCA GIBBON / BIOMBO / BLIH! BRAZILIAN BIKINIS / BLUE MAN / CAPI / CCM/ CONSTANTINOPLA / DRESS TO / ELLE ET LUI / FÁBULA / FALÉSIA CARIOCA/ FARM / FOXTON / FYI / GALPÃO 51 / KARIBU / LENNY NIEMEYER / LUCIDEZ / MANTIS / MARIA FILÓ / MARTA REIS / METALLY / MIMPPY / MOS / MY FAVORITE THING(S) / ODDE / PAT BO / PEPPER / PERNAMBUCANA DA GEMA / RUDGE / SEROTONINA / SINESIA KAROL / TIDSY / UV. LINE / VIA MIA / WASABI / WOLLNER / ZEREZES

Malha

MARIA AVARCAS / SHII / BADULAQUE / BRASIL BRASILEIRO / CLO / AGLA / RECUSA

Sou do Rio

DANIELE DESSIN / SOULIER / FLOC TÊXTIL / MONTHAL / LIA LOU / KARAMELLO PITANGA / ARSENAL SW / CLUB RESORT / BABO UABU

INFORMAÇÕES – SERVIÇO

VESTE RIO

– Dias 11, 12, 13, 14 e 15 de abril de 2018

– Local: Armazéns 2, 3 e 4 – Pier Mauá – Zona Portuária – Avenida Rodrigues Alves, 10 – Rio de Janeiro

– Site oficial: vesterio.rio

Salão de negócios

– 11, 12 e 13 de abril

– 11 e 12 de abril: 10h às 20h

– 13 de abril: 10h às 18h

Outlet

12 a 14 de abril, das 12h às 21h • 15 de abril, das 11h às 19h

ENTRADA SOLIDÁRIA: 1 kg de alimento não perecível

Desfiles

(apenas para convidados)

Dia 11 de abril de 2018

– Grandes Marcas – 16h

– Local: Varanda do Armazém 3

Dia 12 de abril de 2018

– Novos Talentos – 11h

– Local: Varanda do Armazém 3

Palestras*

– 12, 13, 14 e 15 de abril de 2018

Dia 12 de abril de 2018

12H30 | FORMAÇÃO EM FIGURINO: OS MELHORES CAMINHOS PARA ATUAR NA ÁREA – Mediação: Silvia Rogar (Vogue)

14H30 | MODA SOB MEDIDA: DICAS DE ESTILO PARA PESSOAS REAIS

Palestrantes: Danielle Ferraz (Consultora de Moda) e Ana Soares (Blog Hoje Vou Assim Off)

16H00 | EXPOSIÇÃO ‘TEMPO ALGUM’ POR ISABELA CAPETO

Tour guiado por Isabela Capeto pela Exposição “Tempo Algum”, que celebrará os 15 anos de trajetória da estilista. Os participantes poderão apreciar looks com peças icônicas de coleções passadas.

Dia 13 de abril de 2018

11H30 | EXPOSIÇÃO ‘TEMPO ALGUM’ POR ISABELA CAPETO

Tour guiado por Isabela Capeto pela Exposição “Tempo Algum”, que celebrará os 15 anos de trajetória da estilista. Os participantes poderão apreciar looks com peças icônicas de coleções passadas.

12H30 | NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS

Palestrantes: Luiz Barbieri (Ibmec), André Carvalhal (ALHMA), Paula Lagrotta e Alexandre Rezende (KiteCoat) / Mediação: Camila Garcia (Vogue)

15H00 | MASTERCLASS COM ALEXANDRE HERCHCOVITCH

Mediação: Silvia Rogar (Vogue)

16H30 | MÍDIAS DIGITAIS PARA MARCAS INICIANTES

Palestrantes: Natalia Paes (Augustana), Raquel Wymann (Wymann), Patrick Doering (The Paradise) / Mediação: Camila Garcia (Vogue)

Dia 14 de abril de 2018

11H30 | ECONOMIA DE IMPACTO POSITIVO: OS DESAFIOS DA MODA

Palestrantes: Chiara Gadaleta (Ecoera) / Mediação: Silvia Rogar (Vogue)

13H00 | O VALOR DO FEITO À MÃO NO SÉCULO 21

Palestrantes: Isabela Capetto, Marcia Kemp (Nannacay), Naná Paranaguá (Glorinha Paranaguá) / Mediação: Renata Izaal (Ela)

14H30 | COMO ATRAIR O PÚBLICO MILLENIAL: UMA NOVA MANEIRA DE APRESENTAR A MODA/ Mediação: Camila Garcia (Vogue)

16H00 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA MODA

Palestrantes: Circuito Rio Ecosol

Dia 15 de abril de 2018

16H00 | TENDÊNCIAS PRIMAVERA VERÃO: DICAS DE LOOK TOTAL PARA O SEU VERÃO

Palestrante: Fernando Torquatto

*Ingressos – Gratuitos – inscrições pelo site oficial

Oficinas*

– 12, 13, 14 e 15 de abril de 2018

Dia 12 de abril de 2018

14H00 | JÓIAS EM PRATA: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO

16H00 | CONSULTORIA DE IMAGEM: ARMÁRIO CÁPSULA

18H00 | MIGJEANS – CUSTOMIZAÇÃO E UPCYCLING EM ACESSÓRIOS COM JEANS

Dia 13 de abril de 2018

14H00 | MAQUIAGEM PÓS-PRAIA

16H00 | MIGJEANS – CUSTOMIZAÇÃO E UPCYCLING EM ACESSÓRIOS COM JEANS

18H00 | CONSULTORIA DE IMAGEM: ARMÁRIO CÁPSULA

Dia 14 de abril de 2018

14H00 | MAQUIAGEM PÓS-PRAIA

16H00 | MIGJEANS – CUSTOMIZAÇÃO E UPCYCLING EM ACESSÓRIOS COM JEANS

18H00 | CONSULTORIA DE IMAGEM – ARMÁRIO CÁPSULA

Dia 15 de abril de 2018

13H00 | ZÓIALAB: PROCESSO CRIATIVO DE ACESSÓRIOS SUSTENTÁVEIS

15H00 | JÓIAS EM PRATA: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO

17H00 | MIGJEANS – CUSTOMIZAÇÃO E UPCYCLING EM ACESSÓRIOS COM JEANS

*Inscrições 30min antes do início da oficina. Vagas limitadas.

