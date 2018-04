Inspeção do CNJ feita há 2 meses alertou para risco de resgate de detentos em presídio onde 21 morreram

Trecho de relatório do CNJ que aponta más condições em presídio do Pará (Foto: Reprodução/G1)

Tentativa de fuga

Além dos 21 mortos, pelo menos outros cinco agentes de segurança ficaram feridos. Quatro seguem internados – um deles foi levado para cirurgia e seu estado grave. O número de presos feridos ainda não foi informado.

Autoridades faziam uma revista e recontagem de presos no início da noite desta terça. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) ainda não confirmou se houve fuga de detentos na ação.

O caso ocorre um dia após uma série de 12 assassinatos na Grande Belém. A secretaria disse não haver relação entre os dois episódios.

Vídeo mostra corpos jogados pelo presídio após tentativa de resgate

Como começou

Segundo a Segup, um grupo fortemente armado tentou invadir a prisão por volta das 13h para dar apoio à fuga dos presos. Foram utilizados explosivos contra um dos muros do solário do Pavilhão C na tentativa de resgate. Além disso, detentos também tinham armas dentro do presídio, segundo a secretaria.

Após o uso de explosivos no Pavilhão C houve “intensa troca de tiros” entre agentes do batalhão penitenciário, parte dos presos que tentavam fugir e o grupo que tentou invadir o presídio, diz a secretaria.

Ao menos sete armas que estavam com os suspeitos que tentaram invadir o centro de recuperação foram apreendidas: 2 fuzis, 3 pistolas e 2 revólveres.