Juiz determina prisão da ‘Viúva da Mega-Sena’ em Rio Bonito, no RJ

Adriana Ferreira Almeida, viúva de René Sena, milionário da Mega Sena, durante julgamento no Fórum de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Foto: Severino Silva/Agência O Dia/Estadão Conteúdo)

Na decisão, o juiz lembra que o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou jurisprudência no sentido de que a pena comece a ser cumprida a partir do momento em que se esgotem todos os recursos na segunda instância.

Segundo a Justiça, no caso da viúva, o recurso de protesto por novo júri não foi aceito pela 2ª Vara de Rio Bonito. A decisão foi mantida pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), esgotando a discussão em segunda instância.