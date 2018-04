Ibama multa Anglo American em mais de R$ 72 milhões por vazamentos em Minas Gerais

Tubulação de mineroduto se rompe em Minas (Foto: Reprodução/TV Globo)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) determinou nesta terça-feira (10) que a mineradora Anglo American pague R$ 72,6 milhões em multas após dois vazamentos ocorridos na mineradora da empresa nos dias 12 e 29 de março deste ano em Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata.

Cinco autos de infração foram aplicados. Três deles se referem ao primeiro incidente: R$ 12,55 milhões por poluição que pode resultar em dano à saúde humana, R$ 15 milhões por poluição hídrica que torna necessária a interrupção da captação e do abastecimento de água e R$ 12,55 milhões pelo lançamento de minério em desacordo com a legislação.

No dia 12 de março, cerca de 300 toneladas de polpa de minério de ferro foram lançadas no ribeirão que abastece Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata.

No dia 29, 647 toneladas foram despejadas na Fazenda Córrego Grande, zona rural de Santo Antônio do Grama. O ribeirão foi afetado por 174 toneladas do produto. O restante atingiu áreas de pasto. Duas multas referentes a este incidente foram aplicadas: R$ 17,5 milhões por poluição que pode resultar em dano à saúde humana e R$ 15 milhões pelo lançamento de minério em desacordo com a legislação.

A licença ambiental do mineroduto Minas-Rio foi suspensa pelo Ibama. Com isso, o transporte de minério está provisoriamente parado.

A anglo American também tem que apresentar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ao Ibama.

A mineradora informou que ainda não recebeu os autos de infração. “Assim que tiver acesso, a empresa irá fazer a devida análise”, informou nota divulgada pela assessoria.

Mineroduto tem novo vazamento em Santo Antônio do Grama (MG) (Foto: Reprodução/TV Globo)

Multa do governo do estado

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) determinou no dia 4 de abril que a mineradora Anglo American pague multa no valor de R$ 125,5 milhões pelos danos causados pelo rompimento da tubulação do mineroduto Minas-Rio ocorrido no dia 12 de março em Santo Antônio do Grama, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais.