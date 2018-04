Ex-executivo da OAS diz que ex-secretário de Obras do Rio recebeu R$ 1,4 milhão em propina

Ex-executivo da OAS, Cid Campello afirmou nesta terça (10) em depoimento na 7ª Vara de Justiça Federal do Rio que o ex-secretário de Obras da Prefeitura do Rio, Alexandre Pinto, recebeu R$ 1,4 milhão de propina só da empreiteira. O depoimento é relativo a crimes investigados na operação Mãos à Obra – desdobramento da Rio 40 Graus.

Campello foi ouvido na condição de testemunha de acusação, mas disse, em depoimento, que quer colaborar com a Justiça. Ele contou ao juiz federal Marcelo Bretas detalhes sobre como funcionava o esquema de pagmento de propina em obras da Prefeitura, como o corredor do BRT Transcarioca e o programa de despoluição das lagoas de Jacarepaguá.

Em outro trecho do depoimento, Antonio Cid disse que trabalhava fazendo o controle do pagmento de propina nas obras e que o ex-secretário fazia a cobrança dessas propinas através de bilhetes escritos à mão.

“Depois que inicou, Alexandre me fez algumas cobranças. Acho que Alexandre também não se sentia confortável. A gente se encontrava três ou quatro vezes por semana, na secretaria ou na obra. Mas quando assunto era esse, ele me chamava pra almocar ou dar uma volta”, disse Cid. Perguntado como era a cobrança, ele respondeu que Alexandre lhe “dava um papel escrito por proprio punho. “Voce ta me devendo X”.

Cid disse ainda que em um dos pagamentos entregou pessoalmente a Alexandre uma bolsa com cerca de R$ 250 mil em propina.

Antonio Cid é reu na operação Rio 40 graus, que prendeu Alexandre Pinto, em agosto do ano passado. O ex-secretário de obras da Prefeitura do Rio foi solto, mas voltou a ser preso já na Operação Mãos à Obra, que investiga lavagem de dinheiro, com a propina recebida.

Ele é acusado de usar a conta poupança da mãe e de comprar imóveis nos nomes do filho para maquiar o lucro com as vantagens indevidas. Os parentes, que também prestaram depoimento, negaram saber dos crimes.