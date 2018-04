Cientistas revelam níveis tóxicos de arsênico em poços da bacia do Amazonas

Sistema Aquífero Grande Amazônia é extensão do aquífero Alter do Chão. (Foto: Cristino Martins/Agência Pará)

Os poços cavados na bacia do Amazonas para evitar que as pessoas bebam água dos rios contaminados contêm limite que supera em até 70 vezes o índice recomendado de arsênico, informaram pesquisadores.

As amostras obtidas em 250 lugares do Amazonas na primeira grande análise realizada nos poços da região também revelaram níveis perigosos de manganês e de alumínio, declararam os cientistas em uma entrevista coletiva em Viena.

“Devido aos rios contaminados, muitas comunidades rurais aproveitam a água subterrânea”, disse a cientista e coordenadora do estudo, Caroline de Meyer, do Instituto Federal Suíça de Ciência e Tecnologia Aquáticas.

“Em algumas áreas da bacia do Amazonas, a água subterrânea contém estes elementos em concentrações potencialmente prejudiciais para a saúde humana”, completou.

Os níveis de manganês detectados eram até 15 vezes superiores aos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) , e os de alumínio, até três vezes acima do limite.

As comunidades rurais da bacia do Amazonas dependem tradicionalmente dos rios e da chuva para suprir suas necessidades de água. Mas o aumento da poluição provocada pela mineração, a exploração florestal e as atividades industriais provocou a criação de poços.