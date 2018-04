Cerveja Praya lança barco de surfe pelas Ilhas Mentawai, na Indonésia

Conhecida por ser um dos rótulos de cerveja artesanal mais conhecidos no eixo Rio-SP, a Praya, fundada em 2016 pelo ex-surfista carioca Marcos Sifu ao lado dos amigos Tunico Almeida, Paulo de Castro e Duda Gaspar acaba de lançar um barco de surfe pelas ilhas Mentawai, na Indonésia.

O projeto foi Idealizado pelo fotografo e videomaker Gustavo Camarão, um dos mais renomados no país no setor do surf.

Ao lado dos amigos Lucas de Nardi, Diego Ruschel e Fernando Sanguine, o barco batizado de Sibon Praya é especializado em viagens do surfe pelos principais pontos de ondas das ilhas Mentawai, na Indonésia. Região considerada pelos profissionais e amadores como a melhor do mundo para a prática do esporte.

Com o apoio da Cerveja Praya, o Sibon Praya levará os hóspedes aos principais spots das ilhas, entre elas a Burger World Area e a Lances Right. A embarcação tem capacidade para 12 hóspedes a bordo, em cabines duplas climatizadas, dois banheiros, ampla sala com ar condicionado com vídeo game, DVD, além de oferecer equipamento de snorkel, stand up paddle, pesca e lanchas auxiliares.

O pacote com 11 dias, transfer de ida e volta do aeroporto de Pandang ao Porto, alimentação a bordo que inclui café da manhã, almoço, jantar e lanches preparados pelo chef da embarcação e claro, incluindo cerveja Praya, sai no total por US$2.750 por pessoa, sem passagem aérea inclusa. Toda a reserva pode ser realizada através do site

www.Sibonpraya.com

www.cervejapraya.com

