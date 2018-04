Em Buenos Aires, Sávio participa do lançamento da Escola Oficial de Treinadores César Luis Menotti

Campeão do mundo dirigindo a Argentina em 1978, César Luis Menotti lançou na última segunda-feira (09), em Buenos Aires, sua escola oficial de treinadores. No evento de lançamento, que aconteceu no Faena Art Center, alguns brasileiros estiveram presentes, entre eles os ex-jogadores da seleção brasileira Sávio e Silas.

“Fui surpreendido com esse convite e me senti muito honrado por ter sido lembrado para participar de um evento tão importante para uma pessoa que levou uma das maiores potências do futebol ao seu primeiro título mundial. Foi muito bacana reencontrar velhos amigos, como o Ponzio, por exemplo, com quem atuei no Real Zaragoza”, destacou Sávio.

A escola contará com aulas online além de instituições associadas para o cumprimento de horas de prática.Todo o conteúdo foi desenvolvido ou supervisionado por César Luis Menotti e Fernando Signorini, além da participação de profissionais selecionados pelo ex-treinador, tanto na área do futebol e nas demais disciplinas complementares à formação de um treinador. “A ideia é muito legal e a metodologia que eles irão aplicar também me pareceu bastante interessante. Acredito que pessoas vitoriosas e com uma carreira limpa como o Menotti, ainda podem contribuir, e muito, com o futebol”, revelou o ex-jogador do Flamengo e Real Madrid.

Aos 79 anos, Menotti defendeu as camisas do Rosário Central, Boca Juniors, Racing, além de ter atuado em dois clubes brasileiros, o Santos e o Juventus, mas foi como treinador que obteve maior destaque dirigindo clubes como Barcelona, ​​Atlético Madrid, Sampdoria, Boca Juniors, River Plate, Rosário Central, Independiente, entre outros, além das seleções argentina e mexicana.



Fotos Anexadas: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Clique na foto e aperte o botão direito do mouse para salvá-la com uma melhor resolução.



Gustavo Neves,

Assessor de Imprensa

www.avassessoria.com.br

+55 (48) 99142-6452