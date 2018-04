Setor de Casa e Construção ganha núcleo setorial em Balneário Camboriú

Profissionais do segmento da construção civil, arquitetura e decoração compõem o novo Núcleo Setorial da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú (Acibalc). Na manhã desta terça-feira, dia 10, o Núcleo Casa e Construção (Nucon) foi lançado em evento para associados na entidade.

Com 12 empresas já confirmadas, o núcleo será comandado neste ano pelo empresário Gabriel Molina, do Village Smart Business. “As expectativas são grandes. Somos empresas consolidadas na região e não faltarão oportunidades de treinamentos, workshops e eventos para este nicho. Todas as ações de sucesso partem de um bom planejamento estratégico e é isto que eu quero levar para o grupo”, afirma o coordenador, que também é membro do Núcleo de Consultores.

O presidente da Acibalc, Augusto Munchen, destaca a importância dos núcleos, que hoje somam um total de 11 na Acibalc. “Temos 15 anos de trajetória e os Núcleos nos sustentam. São a veia pulsante da entidade e do associativismo e é através deles que temos oxigenação, participação e, principalmente, união dos empresários. Estamos muito felizes de receber estas novas empresas aqui, que estão comprometidas com o associativismo e buscando melhorar as relações comerciais entre elas, além de desenvolverem seus negócios de forma conjunta e cada vez mais forte e organizada”, diz.

As reuniões ocorrerão sempre nas terças-feiras, na sede da Acibalc. A intenção é trocar experiências e informações entre os participantes, promover o aperfeiçoamento dos profissionais e discussões sobre o tema. Empresas ou prestadores de serviço interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone (47) 3363-0700 ou através do e-mail: acibalc@acibalc.com.br.