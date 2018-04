Dra. Andressa Moraes participa de feira de estética

Entre os dias 7 e 9 de abril, a Dra. Andressa Moraes marcou presença na feira de beleza ‘Estética in São Paulo 2018’, no Palácio de Convenções Anhembi, na capital paulista. O evento contou com a presença de diversos profissionais da área da estética, entre eles o Dr J Bussade, mentor científico da Bothanica Mineral®, empresa de cosmecêuticos genuinamente ortomoleculares. Dra. Andressa Moraes participou do evento, assistiu a palestras e worshops, todos em prol de seu desenvolvimento profissional.

Carvalho Assessoria

Assessoria de imprensa Dra. Andressa Moraes

Rodrigo Carvalho – Jornalista – MTB 55734

Mestre em Comunicação e Especialista em Marketing

rodrigo@carvalhoassessoria.com

https://www.facebook.com/CarvalhoAssessoria

Fones: (14) 997141606 / (14) 98216-1030 Rodrigo Carvalho – Jornalista – MTB 55734Mestre em Comunicação e Especialista em MarketingFones: (14) 997141606 / (14) 98216-1030