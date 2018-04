Sebrae leva empresários de MS para feira internacional de moda

Interessados em visitar a FIT 0/16 podem se inscrever até o dia 21 de maio

Entre os dias 07 e 10 de junho, no Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho (SP), acontece a FIT 0/16, evento voltado para o segmento da moda infantil e infantojuvenil. Com a proposta de possibilitar a troca de experiências e fortificar o conhecimento de mercado no setor, o Sebrae/MS realiza uma missão empresarial que levará empreendedores do estado para visitar a feira nos dias 09 e 10 de junho.

A FIT/016 é o maior e mais completo evento do setor na América Latina e, há 25 anos, reúne lojistas e fabricantes em um ambiente desenvolvido especialmente para apresentar as tendências do universo kids.

De acordo com a técnica do Sebrae, Daniela Rodrigues, a feira é uma excelente oportunidade para as micro e pequenas empresas do varejo de moda se manterem atentas ao mercado. “É importante saber o que os concorrentes estão ofertando, quais as novidades, quais são tendências de cores e modelagem, tecnologias de tecidos e comportamentos dos consumidores. Os empresários também poderão conhecer novos fornecedores, o que permite melhores negociações, melhor prazo de entrega e mais qualidade, além da criação de novos contatos com possíveis parcerias ou clientes”, explica.

A ação faz parte do projeto Moda MS, do Sebrae, que tem como objetivo consolidar e aumentar a competitividade dos pequenos negócios do varejo e indústria do vestuário, contribuindo com a qualificação dos empresários do segmento e ampliando o acesso a novos mercados.

A feira

A FIT 0/16 possui duas edições anuais que acompanham o calendário da moda. A primeira (Primavera/Verão) acontece no meio do ano. Já a segunda edição é realizada em novembro, com todas as tendências do Outono/Inverno. “A feira é especializada no segmento infantojuvenil pelo potencial deste nicho, que é um dos que mais cresce dentre os demais do varejo de moda”, afirma Daniela.

A última edição contou com os lançamentos apresentados por mais de 100 marcas expositoras para o Outono/Inverno e meia-estação 2018. Este ano, a expectativa é aumentar esse fluxo com uma programação repleta de novidades e palestras sobre temas de tendências no setor.

Serviço

O investimento para a missão empresarial é de R$ 830 e inclui a credencial de visitação à feira, passagem aérea, hospedagem e transporte. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever até o dia 21 de maio. Para mais informações e inscrições, acesse a Loja Virtual do Sebrae ou ligue no 0800 570 0800.