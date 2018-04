Queda de avião militar na Argélia deixa mais de 100 mortos

Pelo menos 105 militares argelinos morreram, nesta quarta-feira (11), na queda de um avião da Força Aérea em um campo perto da base aérea de Boufarik, na cidade de Blida, vizinha a Argel, capital da Argélia, segundo os serviços de Proteção Civil citados pela imprensa local. Uma fumaça preta era visível na estrada que liga Argel a Blida. A informação é da Agência EFE.

De acordo com a fonte, no avião, modelo Iliouchine, viajavam 176 oficiais, que seguiriam para a cidade de Bechar e depois Tindouf, na fronteira com o Marrocos.