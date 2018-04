Órgão europeu alerta companhias aéreas sobre possíveis ataques na Síria

A Eurocontrol, organização europeia para a segurança na navegação aérea, divulgou nesta quarta-feira (11, data local) um alerta às companhias aéreas no Mediterrâneo Oriental, devido a possíveis ataques aéreos com mísseis na Síria, com mísseis nas próximas 72 horas.

A organização, cuja função é harmonizar e integrar os serviços de navegação aérea na Europa para conseguir um trânsito seguro, acrescenta, em nota divulgada em seu site, que as companhias aéreas devem levar esse alerta em conta ao planejar operações de voo nessa área do Mediterrâneo.

Saiba Mais Reino Unido, EUA e França concordam em responder a ataque químico na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu, na segunda-feira (9), responder “contundentemente” ao suposto ataque químico na cidade síria de Duma, próxima a Damasco, que deixou dezenas de mortos e centenas de feridos, segundo várias organizações não governamentais.

Trump acrescentou que tomará uma decisão nas próximas horas sobre possíveis represálias contra o governo sírio.

Para essa decisão, estão sendo consultados a França e o Reino Unido, que também insistiram ontem, no Conselho de Segurança convocado de urgência, na necessidade de atuar, uma vez que a Rússia não permite ações respaldadas por esse organismo da ONU.

A Rússia bloqueou, no Conselho de Segurança, resolução proposta pelos Estados Unidos para abrir investigação sobre os ataques químicos na Síria, aumentando a possibilidade de uma ação militar de Washington contra o regime de Damasco.