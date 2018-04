Trecho de duas ruas no Centro de Três Lagoas passa a ter sentido único de direção

A Rua Elmano Soares e Rua Generoso de Siqueira receberam mudanças para melhorar o grande fluxo de veículo devido ao prédio da Prefeitura

No intuito de melhorar o fluxo do trânsito nos arredores do prédio principal da Prefeitura de Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), por meio da Diretoria de Trânsito, modificou o sentido de uma quadra das ruas Generoso de Siqueira e Elmano Soares, além da implantação de estacionamento em 45 graus nas duas vias.

Assim como já havia sido comunicado anteriormente e, passando a valer a partir desta quarta-feira (11), o trecho modificado fica entre a Avenida Capitão Olyntho Mancini e a Rua Zuleide Perez Tabox. Sendo que a Rua Generoso de Siqueira agora passa a ter sentido bairro/centro e a Rua Elmano Soares com fluxo sentido centro/bairro, acompanhando assim o sentido que outros trechos das vias já possuem. Veja o mapa:

Além disso, os dois trechos ganharam estacionamento 45 graus, sendo que, segundo o diretor de Trânsito da SEINTRA, Flávio Thomé, o trecho da Rua Generoso de Siqueira que fica entre a Avenida Olyntho Mancini e a Rua Orestes Prata Tibery também receberá esse novo formato de estacionamento em breve.

Os Agentes Municipais de Trânsito estão no local para orientar os motoristas que não se atentarem para os novos sentidos da mão de direção dessas ruas. “Nesse primeiro momento não serão aplicadas multas aos infratores, pois é um período de adaptação”, explica Flávio.

Galeria de Imagens: Divulgação