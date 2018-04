Três Lagoas-MS: Vereadores agradecem e parabenizam diversas conquistas e melhorias

Como de costume, os vereadores de Três Lagoas usaram a tribuna para apresentar as tradicionais indicações e requerimentos, solicitando melhorias em todas as áreas e informações para cumprirem o papel de agentes fiscalizadores. Porém, durante a 9ª sessão ordinária, utilizaram a tribuna também para agradecer e parabenizar diversas conquistas e melhorias para o município.

A secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, coordenada pelo secretário Dirceu Deguti, que sempre é alvo da maioria das indicações, foi a que mais recebeu elogios dos parlamentares. O vereador Marcus Bazé agradeceu pela rapidez com que atenderam sua solicitação de uma operação de melhoria na pavimentação do estacionamento que fica em frente ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “Fiz a solicitação no dia 21 de março, menos de um mês atrás”, relatou Bazé, que ao final de sua fala, parabenizou o seu partido pelas mudanças que aconteceram no último final de semana.

O vereador Sgto. Rodrigues endossou o agradecimento e parabenizou a secretaria de Deguti. Rodrigues deu os parabéns também para a empresa Porto de Areia Três Irmãos, a qual mandou entregar 12m de areia para reativar um parquinho no JK. “Fomos pedir desconto, mas o empresário acabou doando a areia”, destacou o sargento.

Os vereadores Luiz Akira e Tonhão enalteceram a formalização do convênio com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para que os alunos do curso de Medicina possam estagiar na instituição. Tonhão, que em outros mandados participou de discussões sobre a vinda do curso para Três Lagoas e a construção de um hospital, relatou esta história afirmando: “estamos colhendo frutos de sementes plantadas há 10 anos”.

O vereador Akira anunciou que retirou seu nome como pré-candidato a Deputado Estadual, deixando seu apoio e admiração ao seu pai, Akira Otsubo, o qual irá concorrer ao cargo.

Os vereadores Gilmar Garcia e Prof. Flodoaldo falaram um pouco sobre a greve do SINTED. Gilmar se demonstrou solidário com a causa dessa greve de 20 dias. Flodoaldo apresentou a preocupação dos alunos. Ambos demonstraram que é preciso melhorar as condições desta classe trabalhadora e valorizar mais a educação no país.

Solicitações

As vereadoras Sirlene e Marisa Rocha fizeram solicitações de melhorias em infraestrutura. Sirlene pediu atenção ao Distrito de Arapuá. “Algumas solicitações que fiz no ano passado, como a limpeza da piscina do centro comunitário ainda não foram atendidas”, ressaltou. Marisa pediu reformas urgentes no Velório Municipal, e também cemitério, dando mais dignidade para famílias neste momento tão difícil.

Coletivamente, os vereadores Renée Venâncio, Flodoaldo e Davis solicitaram ao prefeito que informe a quantidade de ônibus da secretaria de Educação e Cultura, informando também, onde estão sendo utilizados, bem como seus e itinerários.

As três indicações do vereador Tonhão foram para o Prefeito Ângelo Guerreiro e outros políticos de nível Estadual e Federal, solicitando esforços para providenciar recursos e/ou emendas para: reforma, ampliação e modernização da Rodoviária Municipal (além da construção de um ponto de informação ao turista e ainda colocação de internet wireless com acesso gratuito); construção de um Conservatório Musical Municipal, beneficiando muitas pessoas que desejam tocar instrumentos musicais, tendo tal ato, enorme relevância social, principalmente para os jovens, podendo tirá-los do crime e os inserindo na sociedade através da música; e para a implantação de um Restaurante Popular, trazendo, dessa forma, inúmeros benefícios aos que mais precisam.

Apóstolo Ivanildo, para a secretaria de Educação e Cultura, solicitou que seja feito um policiamento mais intenso nas escolas do município, principalmente nos horários de entrada e saída das aulas.

Ordem do dia

Na Ordem do Dia, os vereadores apreciaram quatro itens em pauta, todos encaminhados para comissões permanentes da Casa de Leis:

> Veto parcial ao autógrafo da lei nº 3.393: “dispõe sobre proibição de a administração pública municipal adquirir ou alugar imóvel dos proprietários em que seja detentor de cargo eletivo ou comissionado na administração pública municipal”.

> Veto parcial ao autógrafo da lei nº 3.394: “dispõe sobre a isenção ou remissão do imposto predial e territorial urbano – IPTU e taxas incidentes sobre imóveis edificados e terrenos atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas no município de Três Lagoas – MS”.

> Projeto de lei nº 25: “dispõe sobre a afixação de cartaz alertando sobre os perigos da automedicação em todas as farmácias, drogarias, hemocentros, hospitais e unidades de saúde localizados no município de Três Lagoas”.

> Projeto de lei nº 26: “torna obrigatória a adoção de medidas para desinfecção da areia usada em locais de recreação como creches, parques, praças, escolas, clubes recreativos, quadras de esportes e condomínios existentes neste município”.

Ainda na Ordem do Dia, os requerimentos foram votados e aprovados em bloco.