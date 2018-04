As notícias que você precisa saber para começar o seu dia

Leia as principais notícias desta quarta-feira (11/04) Confira as notícias que marcaram a noite de ontem e comece o dia bem informado. saiba mais Horóscopo: as previsões de hoje para os signos

A previsão do tempo na sua cidade no Climatempo Liverpool elimina City; Roma consegue milagre e despacha Barça Foto: Reuters Dois dos quatro semifinalistas da Liga dos Campeões já são conhecidos: Liverpool e Roma , justamente os que eram apontados como azarões no sorteio. O Liverpool, que já tinha conseguido ótimo resultado na ida (3 a 0), voltou a vencer o rival Manchester City e se garantiu na próxima fase . Gabriel Jesus abriu o placar para os mandantes, mas após o intervalo e a expulsão de Pepe Guardiola , Salah e o brasileiro Firmino garantiram a virada por 2 a 1.

Foto: Reuters

Mas o maior feito do dia ocorreu no Estádio Olímpico de Roma . O time da casa, derrotado por 4 a 1 na Espanha , mandou o Barcelona , Messi , Suárez , Iniesta e companhia de volta para casa com uma reviravolta heroica por 3 a 0 , com gols de Dzeko , De Rossi e Manolas .

Governadores barrados em visita a Lula na prisão

Um grupo de 11 governadores , incluindo todos do Nordeste , foram barrados na tentativa de visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba , onde ele cumpre pena desde a noite do último sábado. A juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba negou pedido para a realização do encontro na Sala Especial em que o petista cumpre pena de 12 anos e um mês no caso triplex . Frustrados com a decisão, os chefes de Executivos estaduais assinaram um ” registro de indignação “. Entre os governadores estão Renan Filho ( Alagoas ), Rui Costa ( Bahia ), Camilo Santana ( Ceará ), Flávio Dino ( Maranhão ), Paulo Câmara ( Pernambuco ), Ricardo Coutinho ( Paraíba ), Wellington Dias ( Piauí ), Robinson Faria ( Rio Grande do Norte ), Belivaldo Chagas ( Sergipe ), além de Fernando Pimentel ( Minas Gerais ) e Tião Viana ( Acre ). O pedido também incluía o senador Lindbergh Farias (PT-PB), a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR); o vice-presidente nacional da legenda, Márcio Costa Macedo e o ex-deputado do PT do Paraná Angelo Vanhoni .

Palmeiras diz ter imagem que sugere interferência externa

O Palmeiras afirma ter uma imagem mostrando o diretor de arbitragem da FPF ( Federação Paulista de Futebol ), Dionísio Roberto Domingos , subindo do vestiário e conversando com o quinto árbitro, Alberto Poletta Masseira , durante os 8 minutos de indefinição após a marcação do pênalti na final contra o Corinthians . Depois, ele teria conversado com o quarto árbitro, Adriano de Assis Miranda , que informa Marcelo Aparecido , juiz principal da final do Campeonato Paulista , que anula a marcação.

23 mortos em tentativa de fuga em presídio de Belém

Foto: Susipe / Divulgação

A Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social ( Segup ) do Pará confirmou que houve uma ” tentativa de fuga em massa ” de presos do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III ( CRPP III ), no Complexo Prisional de Santa Izabel , região metropolitana de Belém , que resultou na morte de 23 pessoas . Segundo informações oficiais, um grupo externo fortemente armado invadiu o complexo e usou explosivos em um dos muros do pavilhão C , para facilitar a fuga. Do lado de dentro, parte dos detentos também estaria portando armas. Houve intensa troca de tiros entre o grupo armado, os presos e o Batalhão Penitenciário

Temer dá posse a 10 novos ministros

Temer dá posse a novos ministros no Palácio do Planalto Foto: Reuters

O presidente Michel Temer deu posse a dez ministros no Palácio do Planalto . Em discurso, ele afirmou que o Brasil está no rumo certo e frisou a manutenção da estrutura político-partidária na reforma ministerial . Tomaram posse Eduardo Guardia ( Fazenda ), Rossieli Soares da Silva ( Educação ), Alberto Beltrame ( Desenvolvimento Social ), Marcos Jorge ( Indústria, Comércio Exterior e Serviços ), Esteves Colnago ( Planejamento ), Leandro Cruz Fróes da Silva ( Esporte ), Vinicius Lummertz ( Turismo ), Antônio de Pádua de Deus ( Integração Nacional ) e Moreira Franco ( Minas e Energia ). Além desses nove, Helton Yomura , que ocupava interinamente o ministério do Trabalho , foi efetivado no cargo.

Zuckerberg promete proteger eleição no Brasil

Foto: Reuters

Mostrando um evidente desconforto em suas feições, Mark Zuckerberg testemunhou em uma sessão conjunta das comissões de Justiça e Comércio dos Estados Unidos e voltou a se desculpar pelo caso Cambridge Analytica . O CEO do Facebook disse que a violação dos dados dos usuários foi um erro seu , que a empresa está investigando outras possíveis irregularidades e procurando maneiras de informar melhor as pessoas sobre a política de privacidade . Além disso, prometeu ” fazer de tudo ” para garantir a integridade de eleições em países como Brasil e Índia , que irão às urnas em 2018, assim como os EUA , que renovarão parte do Congresso em novembro .