Branding & Performance 2018 provoca reflexões sobre os novos cenários e perspectivas da publicidade digital

Promovido pelo IAB Brasil, o evento busca ser um termômetro do mercado brasileiro, e levanta bandeiras importantes para garantir o amadurecimento do setor

São Paulo, 10 de abril do ano 2018 – O que está por trás das recentes mudanças nas interações entre anunciantes, publishers, agências e provedores de tecnologia e de serviços? E como cada um destes atores deve lidar com esse cenário de transformação? Estas são algumas das perguntas que serão abordadas durante a conferência Branding & Performance. Promovido pelo IAB Brasil, o evento acontece no dia 25 de abril, a partir das 8h, em São Paulo.

Entre os principais temas a serem debatidos na edição de 2018 do evento estarão a sustentabilidade e os novos processos do mercado publicitário; a percepção das marcas de acordo com as mudanças por que passam os consumidores; a eficiência das campanhas; o uso do conteúdo para aproximação e fortalecimento da relação entre empresa e público; o papel da tecnologia como ferramenta de assertividade das audiências e de amplificação da mensagem; e métricas de desempenho.

O Branding & Performance contará com palestrantes internacionais. Maya Abinakad, Global Marketing Director na Oath, falará sobre os passos necessários para a construção do “brand love”, o amor do consumidor por uma marca. Terrie Brenna, International Leader/Digital Business Leader na Nielsen Europe, abordará os desafios atuais e dos próximos anos na construção das marcas no ambiente digital. Quem também participará da conferência é Molly DeWolf Swenson, Chief Impact Officer na Maverick Management e co-fundadora do estúdio de produção de conteúdo em 360o e em Realidade Virtual da RYOT. Além da atuação no empreendedorismo, Molly é música, tendo lançado um álbum de indie pop, e ganhou o Prêmio Emmy como produtora do documentário Body Team 12.

As outras atrações do evento são o painel Construção de marca no digital, quanto ainda precisamos caminhar?, promovido pelo UOL, em que serão debatidos os desafios atuais enfrentados pelas marcas na publicidade digital; a palestra Como você está dividindo seu investimento em mídia? Pense, talvez seu modelo esteja quebrado, promovida pela Adobe, voltada à discussão da necessidade de um melhor entendimento dos resultados dos investimentos de mídia; e Como eu visualizo uma relação eficiente entre agências e anunciantes?, em que Igor Puga, diretor de Marketing e Marca no Santander, contará sua experiência mais de uma década no ambiente das grandes agências.

O evento contará ainda com uma área para troca de experiências, o Interactive Lounge. Serão quatro sessões com o objetivo de promover o diálogo franco e horizontal entre os participantes, com os seguintes temas: Mensuração estratégica – Pensando no negócio, O futuro do ecossistema de publicidade digital – Vetores de Mudança, Performance – Jornada do Consumidor e Marca no digital – Comportamento e expectativas do consumidor.

A conferência Branding & Performance é patrocinada por Adobe, Globo, Google, Oath, OLX, Seedtag, Spotify e UOL, e conta com apoio de Arabella, Baptista Luz, Eventials, FPS Filmes e GPCOM.

As inscrições podem ser feitas no site do IAB Brasil, na página do evento (https://iabbrasil.com.br/evento-bep-2018/).

Informações:

Evento: Branding & Performance

Data: 25/4

Horário: Das 8h às 18h30

Local: Teatro Santander – Complexo KJ – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041

São Paulo – SP

Credenciamento da imprensa:

Enviar e-mail para caio.ramos@gpcom.com.br, com nome do jornalista e dados do veículo, até 12 de abril.

Conheça o IAB Brasil: Com mais de 250 associados, o IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) reúne as principais empresas do mercado digital entre veículos, agências, anunciantes e empresas de tecnologia. Entidade sem fins lucrativos, tem como missão contribuir para o desenvolvimento da publicidade digital no Brasil incentivando à criação de boas práticas em planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de ações publicitárias digitais.

Fn | GPCOM Comunicação Corporativa