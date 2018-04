14 de abril: no Dia Mundial do Café confira 10 curiosidades sobre o grão

Para os amantes da bebida, confira curiosidades e ainda o Workshop gratuito em comemoração

a data em uma das unidades do Octavio Café este fim de semana.



Dia 14 de abril é comemorado o dia Mundial do Café e essa data não pode passar em branco ainda mais para o brasileiro que é apaixonado por essa bebida – segundo pesquisa da Euromonitor Internacional 2017, 795 xícaras de café são consumidas por pessoa ao ano no Brasil, quase 6 vezes a média mundial.

Originário da palavra qawha, cujo significado é “vinho”, o café chegou a Europa no século XIV, conhecido como o “Vinho da Arábia”. No Brasil, o cultivo teve início no século XVIII, mas foi no século posterior que alcançou o status de principal produto da economia do país, mesma época que se deu o início da história da rede de cafeterias Octavio Café. Confira outras 10 curiosidades sobre o grão, segundo a barista e especialista em qualidade do Octavio Café, Martha Grill:

O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água; Você sabia que foi na Alta Mogiana, região do nordeste do estado de São Paulo, a primeira região a ser conhecida por produzir cafés de qualidade? A região é tradição por sua variedade e pela qualidade do café; O Brasil é o maior exportador do grão no mundo; Trata-se da segunda matéria-prima mais comercializada do mundo. O petróleo é a primeira; O Octavio Café possui os principais selos de qualidade que avaliam a produção sustentável e foco na responsabilidade social do grão: Rainforest Alliance e Utz Certified; Você sabia que existem muitas formas de preparar essa bebida? No Japão ele é servido gelado. Na França, misturado com chicória. No Oriente Médio é servido com cardamomo e especiarias e na África com sal e manteiga. Na Itália pode ter tiras de limão. E no Brasil é o país que mais consome o cafezinho coado e o pingado, que se tornaram paixão nacional; Baristas são profissionais especializados na preparação dessa bebida; Na moderna Avenida Faria Lima em São Paulo é onde se encontra a maior cafeteria da América Latina, abastecido majoritariamente por produtos oriundos das seis fazendas cafeeiras em Pedregulho; Seu cultivo ocorre em países quentes da América, Ásia e África, entre os trópicos de câncer e capricórnio; Alguns estudos mostram que a bebida atua no sistema nervoso produzindo estado de alerta, auxiliando o coração e ainda diminuindo a chance de adquirir Mal de Alzheimer.

Workshop gratuito no Octavio Café

Para celebrar o Dia Mundial do Café, no dia 14 de abril todas as lojas do Octavio Café terão 10% de desconto em sua boutique, e ainda na unidade da Faria Lima terá um Workshop aberto ao público, das 14h às 15h, ministrado por 3 profissionais que darão dicas de como harmonizar café com doces e salgados, incluindo a Martha Grill.

SERVIÇO

Octavio Café – Shopping Cidade Jardim

Av. Magalhães de Castro, 1200 – 3º piso

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h

Telefone: (11) 3198-9476

Octavio Café – Flagship Faria Lima

Av. Brg. Faria Lima, 2996 – Jardim Paulistano, São Paulo – SP, 01451-000

Segunda a Sexta: 07h às 21h

(11) 3074-0110

Octavio Café – Shopping Eldorado

Av. Rebouças, 3970 – 1º Piso

Segunda a Sábado: 10h às 22h / Domingo 12h às 20h

(11) 2197-6308

Octavio Café – Aeroporto Viracopos – Terra

Rodovia Santos Dumont, km 66 – Parque Viracopos, Campinas – Saguão de embarque

Segunda a Domingo: 07h – 22h

(19) 3795-8546

Octavio Café – Aeroporto Viracopos – Ar

Rodovia Santos Dumont, km 66 – Parque Viracopos, Campinas – Píer C – Portão 18 – Embarque nacional

Segunda a Domingo: 07h – 22h

(19) 3795-8549

