Entenda as diferenças entre os tipos de diabetes e qual a relação da doença com o Alzheimer

São Paulo, abril de 2018 – De acordo com os últimos dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), mais de 14 milhões de pessoas no Brasil sofrem com a doença, que acontece quando o pâncreas, órgão responsável por produzir alguns hormônios importantes falha na produção de insulina. Além disso, em alguns casos da doença é possível uma forte relação com surgimento do Alzheimer.

Segundo a endocrinologista e metabologista da Clínica Soulleve em São Paulo, Dra. Cassandra Lopes, em condições normais, quando o nível de glicose no sangue sobe, através do pâncreas, as chamadas células betas produzem insulina. Porém, o grande problema acontece quando, em certas pessoas, geralmente por carga genética, o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta, causando pouca ou nenhuma produção de insulina. “Como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia, o que caracteriza o Tipo 1 de diabetes. Geralmente, tratado com insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas. Além disso, o tipo 1 concentra cerca da 5% a 10% das pessoas com a doença”, explica a especialista.

Já o tipo 2 da doença, o qual tem ligação com o Alzheimer, segundo dados da SBD, acomete 90% das pessoas. E aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia.

O diabetes tipo 2 está fortemente ligado ao Alzheimer devido à neurodegeneração causada pela doença, que induz mudanças na função e na estrutura vascular, no metabolismo da glicose, na sinalização celular da insulina e no metabolismo da proteína beta-amiloide. “Essa proteína é uma das principais causas que marcam o surgimento do Alzheimer. Por isso, ter o controle da produção de insulina é essencial para prevenir a doença”, finaliza a médica