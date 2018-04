TECNOSHOW COMIGO valoriza a força da agricultura familiar e do artesanato

“O pequeno produtor precisa ser visto, precisa de atenção”. É justamente em busca dessa atenção que Neide Rita da Silva participa da 17ª edição da TECNOSHOW COMIGO e com uma grande responsabilidade: ela representa 20 produtores de cinco assentamentos, localizados em Rio Verde (GO), que desenvolvem a agricultura familiar. Pelo segundo ano consecutivo, Neide marca presença na maior feira do agronegócio no Centro-Oeste, que oferece o mesmo espaço para que todos, sem qualquer distinção, possam mostrar o que produzem. “É um lugar importante para divulgar o que estamos fazendo e encontrar parcerias. É uma troca muito interessante”, avalia.

No estande da Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores de Rio Verde (Coomarv), da qual Neide é presidente, tem uma variedade de hortaliças, frutas, doces em potes (mamão, abóbora, leite, banana, casca de limão e figo) e pimenta hidropônica, mas o carro-chefe das vendas está no freezer: o saboroso iogurte colonial nos sabores abacaxi, côco e morango. O produto de fabricação própria, que leva apenas um tipo de conservante em sua composição, já foi fornecido por um período de seis meses para integrar a merenda nas escolas municipais de Rio Verde. As vendas ocorrem de porta em porta ou em feiras, assim como os demais itens. Neide acredita na força do cooperativismo para que os produtores sejam mais competitivos, para conquistar espaço no mercado e se firmarem no campo.

Outro fator considerado importante são os cursos ofertados pelo Senar Goiás e Sebrae, que estão transformando a realidade dessas famílias e revertendo em renda para elas. Desta forma, os pequenos produtores se fortalecem e têm melhores condições de negociar os preços de compra e venda. Há cerca de dois anos, o pontapé da cooperativa se deu com a criação de aves, não prosperando por conta da concorrência com as granjas estabelecidas na região. Após pesquisas, os cooperados decidiram apostar no potencial do iogurte e construíram uma usina de processamento de leite cuja atual capacidade de produção chega a 500 litros por dia.

A presidente da Coomarv confessa que está na expectativa da retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Na avaliação dela, a iniciativa é um importante incentivo para a agricultura familiar.

Artesanato

O brilho dos espelhos, baús, porta-joias, terços e oratórios cheios de pedrarias, além das bonecas de pano, chaveiros, panos de prato são as peças de artesanato que encantam os visitantes da tenda Sabor do Artesanato na TECNOSHOW COMIGO. Há oito anos, a Associação de Artesãos Mãos de Rio Verde (Amarv) monta estande na feira e sempre volta por causa do sucesso com os clientes. Idelma Christina Arantes de Souza mescla reciclagem com artesanato, reaproveitando objetos que seriam descartados no lixo como parafusos e botões entre outros, transformando-os em belas peças decorativas. Ela comemora as vendas. “É a melhor feira, vendemos mais do que no shopping. É muito bom”, compara.

TECNOSHOW COMIGO

Considerada uma das principais feiras de tecnologia rural do Brasil e a maior do Centro-Oeste, a TECNOSHOW COMIGO chega à sua 17ª edição, em 2018, com a expectativa de realizar mais de R$ 1,7 bilhão em negócios – recorde apresentado na edição de 2017. Realizada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), o evento espera receber, neste ano, mais de 102 mil visitantes e 550 expositores de vários estados brasileiros e até de outros países, entre os dias 09 e 13 de abril, em uma área de 60 hectares do Centro Tecnológico COMIGO (CTC), em Rio Verde (GO). Durante os cinco dias de evento, serão apresentadas tecnologias e novidades em máquinas, veículos e equipamentos agropecuários, insumos e resultados de pesquisas, além de demonstrações e lançamentos de novas variedades de cultivares, plots agrícolas em vários experimentos, espaço ambiental, apresentações, palestras com especialistas renomados e dinâmicas de animais. Também serão disponibilizadas linhas de crédito e financiamento voltadas ao produtor rural, por meio de instituições financeiras, e atividades diversas pensadas para todos os envolvidos no agronegócio brasileiro.

FICHA TÉCNICA

17ª TECNOSHOW COMIGO

Data: 9 a 13 de abril de 2018 (segunda a sexta-feira)

Local: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) – Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Serviço: Geração e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Exposição de Máquinas e Equipamentos, Palestras, Exposição de Animais e Dinâmicas de Pecuária.

Site: www.tecnoshowcomigo.com.br | Twitter e Instagram: @tecnoshowcomigo

