Jó Miranda recebe Sandro Becker no Forró do Talco

Com dezenas de discos gravados em mais de 30 anos de carreira e compositor de grandes sucessos como “Julieta” e “O Gato Tico (Tico Mia)”, Sandro Becker é o convidado especial do cantor, compositor e sanfoneiro Jó Miranda na próxima edição do “Chega logo São João”, pré-temporada junina do projeto Forró do Talco. O show acontece no próximo domingo (15), na casa de shows Cubanakan, com abertura dos portões às 19h30.

“Sandro é da época dos maiores nomes do forró brasileiro como Luiz Gonzaga, Marinês, Trio Nordestino, Clemilda e se tornou conhecido por sua voz potente e pelo jeito divertido. Receber uma das nossas lendas vivas é sempre uma honra”, comenta Jó Miranda.

O projeto

O Forró do Talco é o um projeto semanal dedicado exclusivamente ao gênero em Salvador e está há seis anos consecutivos na programação cultural da cidade, recebendo tanto os grandes nomes do segmento quanto os projetos locais, mantendo forte a bandeira do movimento criado por Luiz Gonzaga e difundido também por ele e outros artistas como Dominguinhos, Jackson do Pandeiro e Genival Lacerda.

Serviço:

FORRÓ DO TALCO

DATA: 15 DE ABRIL

HORÁRIO: A PARTIR DAS 19H30

LOCAL: CUBANAKAN

ENDEREÇO: Avenida Otávio Mangabeira, 3185 – Jardim de Alah

ATRAÇÕES: JÓ MIRANDA E SANDRO BECKER

COUVERT: R$ 25,00 no dia do evento. Nomes enviados para a lista no e-mail listajomiranda@hotmail.com pagam apenas R$ 15,00.

MAIS INFORMAÇÕES: (71) 99602-5361/3012-8147

FnSocial | Luciana Amâncio