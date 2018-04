Dinâmica aborda importância de cuidados com alimentação de equinos

O manejo nutricional de equinos e seus benefícios foi o assunto apresentado pelo médico veterinário Leonardo Feitosa durante dinâmica realizada nesta quarta-feira, 11 de abril, na 17ª TECNOSHOW COMIGO, em Rio Verde (GO). Segundo Feitosa, o cavalo tem um estômago extremamente pequeno e, por isso, necessita se alimentar várias vezes ao dia. No pasto, ele come em média 18 horas por dia. Quando levado para a cocheira, frisa, esse processo deve ser feito da forma mais natural possível para evitar problemas digestivos.

O principal deles é a cólica. É preciso ter cuidado com o tipo de forragem oferecida, atentar-se para os horários e intervalos de alimentação, quantidade e qualidade de água, etc. O veterinário também destacou a importância de fazer a distinção entre os cavalos que participam de competições (como provas de laço e tambor) daqueles destinados à lida no campo e outras finalidades. “É como se fosse um velocista de 100 metros e um maratonista. Com certeza, as formas de se alimentar têm que ser diferentes. É importante que se tenha cuidado com essas situações para que cada cavalo seja analisado individualmente, que o tratador veja a diferença de cada um para fazer o acompanhamento de cada caso”, orienta.

As raças mais voltadas para o esporte de alta de performance são quarto de milha, crioulo e paint horse. Esses cavalos precisam de uma dieta diferenciada, com o incremento da suplementação com proteínas, minerais e vitaminas para manter ou melhorar o desempenho do animal no período próximo à realização de uma prova, além de praticar exercícios regularmente.

A palestra foi importante para esclarecer dúvidas e sobre os erros cometidos pelos proprietários. “Às vezes, o proprietário quer um animal gordo mas um cavalo gordo é diferente de um cavalo atleta. O cavalo tem que ser atleta e ter músculo. Isso está muito relacionado à alimentação e a exercícios diários regulares. Tudo isso tem que estar girando como uma engrenagem dentro de um centro equestre”, finaliza.

TECNOSHOW COMIGO

Considerada uma das principais feiras de tecnologia rural do Brasil e a maior do Centro-Oeste, a TECNOSHOW COMIGO chega à sua 17ª edição, em 2018, com a expectativa de realizar mais de R$ 1,7 bilhão em negócios – recorde apresentado na edição de 2017. Realizada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), o evento espera receber, neste ano, mais de 102 mil visitantes e 550 expositores de vários estados brasileiros e até de outros países, entre os dias 09 e 13 de abril, em uma área de 60 hectares do Centro Tecnológico COMIGO (CTC), em Rio Verde (GO). Durante os cinco dias de evento, serão apresentadas tecnologias e novidades em máquinas, veículos e equipamentos agropecuários, insumos e resultados de pesquisas, além de demonstrações e lançamentos de novas variedades de cultivares, plots agrícolas em vários experimentos, espaço ambiental, apresentações, palestras com especialistas renomados e dinâmicas de animais. Também serão disponibilizadas linhas de crédito e financiamento voltadas ao produtor rural, por meio de instituições financeiras, e atividades diversas pensadas para todos os envolvidos no agronegócio brasileiro.

