Setor de máquinas e implementos estima crescer de 5% a 8% em 2018

Para Abimaq, o maior volume de exportações do agronegócio deve estimular a realização de novos negócios.

Na TECNOSHOW COMIGO, a expectativa é superar volume de vendas de máquinas registrado em anos anteriores

“Ter um parque de máquinas atualizado é condição necessária para manter e avançar em produtividade no campo”, assegura o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq, Pedro Estevão Bastos de Oliveira. De acordo com ele, apesar das dificuldades econômicas de anos anteriores, o produtor rural tem buscado a renovação do parque e o volume de investimento em máquinas agrícolas em 2017 mostra exatamente isso. Foram mais de R$ 12,8 bilhões nas linhas de financiamento disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura. A previsão para este ano é de crescimento de 5% a 8% nas vendas. “São decorrência do maior volume de exportações do agronegócio. O Brasil se transformou em grande supridor mundial de grãos, carnes e fibras, além de manter a vanguarda em exportações de café e laranja. Os mercados asiáticos são grandes demandantes de alimentos pelo aumento paulatino da população e com o aumento de renda destas populações”, afirma.

Um dos setores que mais chamam a atenção do público na TECNOSHOW COMIGO é exatamente a parte de máquinas e implementos agrícolas. Diversos negócios são fechados durante e pós-feira. Por esse motivo, as principais empresas do segmento marcam presença no evento, que ocorre até dia 13 de abril, em Rio Verde (GO). Participando da feira pela quarta vez, a companhia trouxe quatro máquinas para expor: a Retroescavadeira Cat® 416F2, a Escavadeira Hidráulica Cat® 320D2GC, o Trator de Esteira Cat® D6K e a Carregadeira de RODAS Cat® 924K. “São equipamentos que permitem uma aplicação diversificada e que atendem as necessidades do produtor rural, já que podem ser empregados no preparo de solo para agricultura, irrigação, piscicultura, entre outros”, descreve Rodrigo Curi, Representante de Vendas da Sotreq Goiás.

De acordo com Curi, com a expansão da área agrícola, os equipamentos de linha amarela têm ganhado muito espaço no segmento e a ideia da companhia é criar uma aproximação ainda maior com esse nicho. “Em 2017 realizamos vendas representativas e conseguimos prospecções que foram faturadas nos meses posteriores ao evento. Para 2018 esperamos um crescimento de 20% em relação ao ano anterior”, informa o representante de vendas.

Todas as máquinas estão com condições especiais e contam com as facilidades de compra por meio do Banco Caterpillar, do FINAME, financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e do Consórcio Maggi. “Os equipamentos levados ao evento estão inscritos no Programa de Consumo de Combustível que beneficia os clientes que adquirirem novos com R$2 por litro de consumo excedente se o gasto mensal ultrapassar a taxa de consumo de combustível garantida pelo fabricante”, conclui Rodrigo Curi.

Já a Valtra trouxe para a TECNOSHOW COMIGO a Série T de tratores, única a ser fabricada no Brasil com o câmbio automático CVT (Transmissão Continuamente Variável), livre de falhas operacionais. As máquinas da Série T estão disponíveis para compra com financiamento baseado em recursos do Finame, linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltada para aquisição de máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional. Outra novidade da marca é o sistema hidráulico frontal, com capacidade de 4.000 kg no eixo dianteiro, além de capacidade de levante traseiro de 9.600 kg. Dessa forma, a máquina oferece robustez e versatilidade, sendo apta ao trabalho com qualquer tipo de implemento, simultaneamente.

Pré-lançamento

A JF Máquinas está com novo produto, que é a colhedora de forragem JF 3200 AT. Trata-se de uma máquina com abertura de 3200mm e alta produtividade. Segundo informações da empresa, com a JF 3200 AT é possível colher todo tipo de forragem, inclusive em sistema consorciado, garantindo qualidade do picado. Devido a sua dimensão e design, a JF 3200 AT possui fácil acesso as áreas de plantio e facilidade de manutenção potencializado pelo sistema de desacoplamento da plataforma, abertura das tampas da carcaça e movimentação do tubo elevador.

Segundo o gerente comercial para a região Centro-Oeste, Marcelo Baldessin, a expectativa neste ano é melhorar em relação a última edição. “Podemos citar a exposição de nossos produtos com novidades, estar mais próximo do produtor e dos nossos parceiros, e obviamente fecharmos bons negócios”, afirma. De acordo com ele, o atual cenário para o setor é de recuperação, que já pontua sinais positivos, mas ainda há espaço e necessidade de melhoria. “É inegável que a situação econômica afeta diretamente as decisões, não só da JF, mas de todas as empresas. O cenário embora complexo, com eleições totalmente indefinidas, é um cenário de confiança que dias melhores estão vindo, mas não as deixamos essa expectativa influenciar a visão de futuro e o plano de crescimento. É na crise que surgem as melhores oportunidades”, avalia.

TECNOSHOW COMIGO

Considerada uma das principais feiras de tecnologia rural do Brasil e a maior do Centro-Oeste, a TECNOSHOW COMIGO chega à sua 17ª edição, em 2018, com a expectativa de realizar mais de R$ 1,7 bilhão em negócios – recorde apresentado na edição de 2017. Realizada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), o evento espera receber, neste ano, mais de 102 mil visitantes e 550 expositores de vários estados brasileiros e até de outros países, entre os dias 09 e 13 de abril, em uma área de 60 hectares do Centro Tecnológico COMIGO (CTC), em Rio Verde (GO). Durante os cinco dias de evento, serão apresentadas tecnologias e novidades em máquinas, veículos e equipamentos agropecuários, insumos e resultados de pesquisas, além de demonstrações e lançamentos de novas variedades de cultivares, plots agrícolas em vários experimentos, espaço ambiental, apresentações, palestras com especialistas renomados e dinâmicas de animais. Também serão disponibilizadas linhas de crédito e financiamento voltadas ao produtor rural, por meio de instituições financeiras, e atividades diversas pensadas para todos os envolvidos no agronegócio brasileiro.

FICHA TÉCNICA

17ª TECNOSHOW COMIGO

Data: 9 a 13 de abril de 2018 (segunda a sexta-feira)

Local: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) – Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Serviço: Geração e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Exposição de Máquinas e Equipamentos, Palestras, Exposição de Animais e Dinâmicas de Pecuária.

Site: www.tecnoshowcomigo.com.br | Twitter e Instagram: @tecnoshowcomigo

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA

Assessoria de Comunicação da COMIGO

Wêuller Freitas – (64) 3611-1522 / 99627-9897

Bruno Kamogawa – (64) 3611-1690 / 99282-2213

Samir Machado – (64) 3611-1647 / 99941-2288

Voltz Comunicação – Assessoria de imprensa da TECNOSHOW COMIGO

jornalismo@voltzcomunicacao.com.br

Ana Manuela Arantes – (62) 98142-6323 – anamanuela@voltzcomunicacao.com.br

Fernando Dantas – (62) 99227-2631 – fernando@voltzcomunicacao.com.br

Gabriela Louredo – (62) 99396-9342 – gabrielalouredojornalista@gmail.com

Michelle Rabelo – (62) 99926-2520 – michelle_rabelo@yahoo.com.br

Renan Rigo – (62) 98522-6645 – renan@voltzcomunicacao.com.br