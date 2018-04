Amendoim é alternativa para produtor da cana-de-açúcar

Durante palestra na TECNOSHOW COMIGO, foram apresentadas possibilidade de introdução da cultura, que pode ser utilizada junto ao ciclo da cana para renovação do solo

Cultura ainda não muito utilizada em Goiás, o amendoim vem ganhando espaço aos poucos entre a preferência de produtores. Segundo o biólogo e técnico agrícola da Embrapa Algodão, Ramon Araújo Vasconcelos, o amendoim se apresenta como uma boa alternativa junto à cana-de-açúcar. “O amendoim vem como uma sugestão, uma oportunidade para uma renovação no canavial, com a incrementação de nutrientes, principalmente nitrogênio”, argumenta. Ele acrescenta que a Embrapa está desenvolvendo materiais adaptados ao Cerrado, por meio de melhoramento genético, com alto teor de óleo e bastante matéria seca.

Durante palestra sobre a cultura do amendoim, na TECNOSHOW COMIGO, o biólogo destacou as vantagens para o produtor rural, especialmente quanto à produtividade. “O amendoim é bastante rentável. Ele tem diferentes e variadas utilizações que vão desde a alimentação in natura ao óleo, panificação, entre outros produtos. E esses materiais BRS que a gente traz, que vão em breve estar à disposição do produtor, vão gerar uma produtividade superior a 4.000 kg/ha ou até mais”, destaca.

O técnico agrícola da Embrapa explica que no caso do canavial, que precisa ser renovado após quatro ou cinco cortes, é possível fazer um ciclo com o amendoim, em que ele vai agregar à produção e, principalmente, fazer uma reciclagem por meio de suas raízes, que são bastante profundas e com sistemas diferenciados da cana. “Então, ele vai deixar o solo mais equilibrado, introduzir nitrogênio e suprimir, também, alguns nematoides.”

Vasconcelos acrescenta, ainda, que o amendoim é uma cultura que pode ser cultivada em safras normais para entrar no sistema de integração lavoura-pecuária. “Nesse sistema, a gente vai ter o amendoim na safra completa, com ciclos entre 120 e 130 dias. Posteriormente, pode ser colocado o milho, a braquiária e outros produtos. Isso gera, como é sabido, essa integração e faz essa reciclagem com seus diversos tipos de raízes, de cobertura de solo, favorecendo a porosidade, uma não-compactação”, salienta. De acordo com o biólogo, existem vários produtores interessados em trabalhar com a cultura.

TECNOSHOW COMIGO

Considerada uma das principais feiras de tecnologia rural do Brasil e a maior do Centro-Oeste, a TECNOSHOW COMIGO chega à sua 17ª edição, em 2018, com a expectativa de realizar mais de R$ 1,7 bilhão em negócios – recorde apresentado na edição de 2017. Realizada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), o evento espera receber, neste ano, mais de 102 mil visitantes e 550 expositores de vários estados brasileiros e até de outros países, entre os dias 09 e 13 de abril, em uma área de 60 hectares do Centro Tecnológico COMIGO (CTC), em Rio Verde (GO). Durante os cinco dias de evento, serão apresentadas tecnologias e novidades em máquinas, veículos e equipamentos agropecuários, insumos e resultados de pesquisas, além de demonstrações e lançamentos de novas variedades de cultivares, plots agrícolas em vários experimentos, espaço ambiental, apresentações, palestras com especialistas renomados e dinâmicas de animais. Também serão disponibilizadas linhas de crédito e financiamento voltadas ao produtor rural, por meio de instituições financeiras, e atividades diversas pensadas para todos os envolvidos no agronegócio brasileiro.

FICHA TÉCNICA

17ª TECNOSHOW COMIGO

Data: 09 a 13 de abril de 2018 (segunda a sexta-feira)

Local: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) – Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Serviço: Geração e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Exposição de Máquinas e Equipamentos, Palestras, Exposição de Animais e Dinâmicas de Pecuária.

Site: www.tecnoshowcomigo.com.br | Twitter e Instagram: @tecnoshowcomigo

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA

Assessoria de Comunicação da COMIGO

Wêuller Freitas – (64) 3611-1522 / 99627-9897

Bruno Kamogawa – (64) 3611-1690 / 99282-2213

Samir Machado – (64) 3611-1647 / 99941-2288

Voltz Comunicação – Assessoria de imprensa da TECNOSHOW COMIGO

jornalismo@voltzcomunicacao.com.br

Ana Manuela Arantes – (62) 98142-6323 – anamanuela@voltzcomunicacao.com.br

Fernando Dantas – (62) 99227-2631 – fernando@voltzcomunicacao.com.br

Gabriela Louredo – (62) 99396-9342 – gabrielalouredojornalista@gmail.com

Michelle Rabelo – (62) 99926-2520 – michelle_rabelo@yahoo.com.br

Renan Rigo – (62) 98522-6645 – renan@voltzcomunicacao.com.br