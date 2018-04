Gaeco cumpre mandados de prisão em prefeituras e secretarias nas cidades de Bela Vista e Caracol

Agentes do Gaeco estão na prefeitura de Bela Vista © WhatsApp

Equipes do Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPE), cumprem na manhã de hoje (11) oito mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão nas cidades de Bela Vista e Caracol. As ações fazem parte da Operação Linha Marcada, que investiga crimes de corrupção, fraude à licitação, organização criminosa e peculato.

Em Bela Vista, os agentes do Gaeco estão nos prédios da prefeitura, secretarias municipais de educação e saúde, na casa do prefeito, no hospital São Vicente de Paula e na sede de uma empresa de transportes que presta serviços à prefeitura. Já em Caracol, o Gaeco foi à casa de pesoas ligadas a mesma empresa de transporte.

A informação é que o Paço Municipal de Bela Vista está fechado e sem autorização para que pessoas entrem ou saem.