COXIM| Município comemora 120 anos de emancipação política nesta quarta-feira

Data terá desfile cívico e shows

© Divulgação

Conhecida como ‘Terra do Pé-de-cedro’ ou a ‘Capital do Peixe’, Coxim –cidade a 253 quilômetros de Campo Grande comemora 120 anos de emancipação política nesta quarta-feira (11). As festividades da data, que é feriado municipal, incluem desfile cívico, Marcha Para Jesus e show gospel.

Antecipando a festa, o cantor Almir Sater fez show na cidade na terça-feira (10). O município é conhecido como ‘Terra do Pé-de-Cedro’ pela composição de Zacarias Mourão, pioneiro da música sertaneja que eternizou em versos o amor pela cidade.

“Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer

Quero sua sombra amiga projetada sobre mim

No meu último repouso na cidade de Coxim”

Coxim também é um dos principais pontos de pesca de água-doce do país, atraindo milhares de turistas, pescadores amadores, que buscam nas águas piscosas dos rios Taquari, Coxim, Jauru e Piquiri. Originalmente, a região era ocupada pelos índios das etnias Caiapó e Bororó. “Coxim” no dialeto Bororó significa “Peixe”.

De acordo com estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Coxim possui população estimada em 33.323 habitantes.

Atualmente cerca de 30 mil turistas vão, anualmente, a Coxim, sendo 90% por conta das atividades ligadas aos empreendimentos pesqueiros e de camping, e o restante ligado às demandas de eventos, balneários e ecoturismo, cujas riquezas de seus biomas predominantes não deixam a desejar, de acordo com informações institucionais da prefeitura da cidade.

Confira a programação completa dos 120 anos de Coxim:

11 de Abril – 7h45 – Desfile Cívico Militar – Rua Filinto Muller com Av. Antonio de Albuquerque;

11 de abril – 16h00 – Marcha para Jesus – Praça Ademir Mochi;

11 de abril – 20h00 – Show Gospel – Rua Filinto Muller com Av. Antonio de Albuquerque.