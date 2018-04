Juventus abre 3 a 0, mas CR7 faz aos 51, e Real avança

O que parecia impossível aconteceu uma, mas não duas vezes. Com gol polêmico no final, Real Madrid está nas semifinais da Liga dos Campeões LANCE!

O raio não caiu duas vezes no mesmo lugar! Um dia após o 'milagre de Roma', a Juventus chegou muito perto de repetir o feito: abriu 3 a 0 no Real Madrid, na Espanha, placar que levava para a prorrogação. Mas, no último minuto, Cristiano Ronaldo descontou para os Merengues, que agora estão nas semifinais da Liga dos Campeões, junto com Liverpool, Bayern de Munique, além da própria Roma. Mandzukic, duas vezes, e Matuidi, fizeram para a Juve. A Juventus não pôde contar com o seu principal jogador, Dybala, expulso na ida. Em seu lugar, Allegri colocou Mandzukic, atacante de referência, assim como Higuaín. E foi uma combinação que começou dando certo. Logo no primeiro minuto de jogo, Khedira cruzou e o croata marcou de cabeça. Pouco depois, o argentino perdeu uma boa oportunidade.

O Real não sentiu o golpe e respondeu com Bale, aproveitando rebote de Buffon, mas, de calcanhar, chutou para fora. Aos 13, Isco empatou, mas, impedido, o gol foi anulado.

Era lá e cá, mas os donos da casa eram levemente superiores e chegaram bem com Isco e Marcelo, mas foi a Juventus quem marcou, mais uma vez com Mandzukic de cabeça, agora em cruzamento de Lichtsteiner , que substitui De Sciglio com apenas 15 jogados, aparentemente por opção do treinador.

O substituído, inclusive, fez cara de poucos amigos ao sair. O curioso da história é que nenhum dos dois é titular. Os Merengues seguiram forte e aos 45, Varane cabeceou na trave.

Navas falha, e Matuidi amplia

No segundo tempo, o mesmo cenário: equilíbrio, mas só quem fazia era a Juventus. E agora, com uma baita colaboração de Navas. O arqueiro do Real Madrid desviou mal um cruzamento fácil e só não fez gol contra porque Matuidi foi lá marcar: 3 a 0 e tensão no ar.

Real Madrid parte para cima, empata no último minuto e Buffon é expulso

O Real foi para cima da Juventus após o gol sofrido e não é que conseguiram diminuir? Aos 46, Lucas Vázquez foi derrubado por Benatia e o juiz marcou pênalti. Buffon se exaltou e recebeu cartão vermelho. Foi necessário, portanto, acionar Szczesny, que não conseguiu impedir o gol de Cristiano Ronaldo.