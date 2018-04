Bayern empata sem gols com o Sevilla e avança na Champions

Bávaros aproveitam vantagem conquistada no jogo de ida e estão na semifinal da Liga dos Campeões LANCE!

Com o regulamento debaixo do braço, o Bayern de Munique está na semifinal da Liga dos Campeões. Os bávaros empataram em 0 a 0 com o Sevilla, na Allianz Arena, nesta quarta e como venceram o jogo de ida por 2 a 1, avançaram na competição. saiba mais Jornais espanhóis detonam Barça após eliminação da Champions

Histórico! Roma goleia o Barça e está nas semis da Champions Foto: LANCE! Os primeiros minutos de jogo foram marcados por uma intensa briga pela posse de bola. O Bayern tentou colocar em prática o seu futebol característico, mas o Sevilla apresentou uma marcação bastante agressiva.

A partida seguiu bastante equilibrada, as duas equipes buscaram o ataque, mas esbarraram nos fortes esquemas defensivos. Com isso, o jogo ficou brigado, com muitas divididas e poucas oportunidades foram criadas.

Na reta final do primeiro tempo, o Sevilla diminuiu o ritmo e a partir daí, o Bayern cresceu e quase abriu o placar com Ribéry. Os bávaros encontraram muito espaço pelo lado direito, mas não conseguiram ir para o intervalo na frente.

As duas equipes voltaram para a segunda etapa com um ritmo acelerado, muita correria e oportunidades de gol. A primeira grande chance foi do Bayern, com Lewandowski, que cabeceou muito perto da meta. Pelo lado do Sevilla, Correa acertou o travessão.

A partir dos 20 minutos, o Bayern usou a experiência para esfriar o confronto e controlar o relógio. Os bávaros ficaram com a posse de bola, com troca de passes no campo ofensivo, olho em algum espaço na defesa do adversário. O Sevilla até tentou uma pressão nos minutos finais, apesar disso, ninguém balançou as redes.

Ficha Técnica

Bayern 0 x 0 Sevilla

Data-Hora : 11/4/2018 – 15h45

Estádio : Allianz Arena, Munique (ALE)

Árbitro : William Collum (ESC)

Cartões Amarelos : Mercado (2’/1ºT), N’Zonze (11’/2ºT) e Banega (35’/2ºT)

Cartões Vermelhos: Correa (47’/2ºT)

Gols : –

Bayern : Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels e Rafinha (Süle – 41’/2ºT); Javi Martínez, Robben, Müller, James Rodríguez e Ribéry (Thiago Alcântara – 25’/2ºT); Lewandowski (Wagner – 31’/2ºT). Técnico : Jupp Heynckes

Sevilla : Soria; Jesús Navas, Mercado, Lenglet e Escudero; Banega, N’Zonzi, Sarabia (Sandro Ramírez – 25’/2ºT), Franco Vázquez (Nolito – 35’/2ºT) e Joaquín Correa; Ben Yedder (Luis Muriel – 19’/2ºT). Técnico : Vincenzo Montella