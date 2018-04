Curso intensivo que trata medo de voar acontece em maio, em São Paulo

A cada três pessoas, uma tem medo de voar

O medo de voar é chamado de aerofobia e se caracteriza por ser um medo intenso, irracional e contínuo de viajar em aviões. A aerofobia pode ser muito debilitante, a ponto de fazer a pessoa perder compromissos e até mesmo limitar a vida pessoal e profissional. No Brasil, a VOE Psicologia oferece um curso intensivo voltado para pessoas que querem vencer o medo de voar.

A 5ª edição do Curso Terapêutico para Fobia de Voo acontece nos dias 25 e 26 de maio e será realizada na CAE, um dos centros mais modernos do mundo de simuladores de voo. O método é baseado em um protocolo totalmente diferenciado, com taxas de sucesso de 95%.

Quem pode fazer?

O curso da VOE é destinado para pessoas que:

Nunca viajaram porque sentem medo ou não têm coragem de enfrentar uma viagem de avião por desconhecerem alguns aspectos técnicos da aviação

As que já viajaram e por algum motivo (turbulência, experiência ruim a bordo) ou outro motivo qualquer, não viajam mais

As que viajam, mas se sentem desconfortáveis ou sentem enorme ansiedade sempre que precisam entrar em um avião

Como funciona

Para fazer o curso, é preciso passar por uma pré-avaliação, no consultório da VOE Psicologia, que fica no bairro de Moema, em São Paulo. Depois, a pessoa realiza o curso e recebe um acompanhamento por até um ano. Se desejar, também pode fazer um voo terapêutico, acompanhado de uma das psicólogas. Todas as informações desta avaliação têm seu sigilo preservado. São apenas 8 vagas por curso para melhor aproveitamento e garantia da qualidade.

O que a pessoa verá no curso?

Conhecer e reconhecer os processos de ansiedade

Aprender técnicas de gerenciamento da ansiedade

Informações sobre o funcionamento e procedimentos das aeronaves e dos voos com profissionais da aviação

Participar de uma simulação de voo

Equipe Técnica

2 psicólogas clínicas

1 Piloto

1 instrutor de simulador de voo

Local: CAE Training Center – São Paulo- SP

Para mais informações, contatar:

Clara Sangiorgio

Assessoria de Imprensa

(11) 97585- 0404

clara@agenciahealth.com.br