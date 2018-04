Dra Andressa Moraes ministra palestra de alinhamento do Striort® Diamond

No último fim de semana, a Dra. Andressa Moraes participou do encontro do Striort® Diamond, que reuniu habilitadas do Striort® de todo Brasil. Dra.

Andressa Moraes ministrou uma palestra quando apresentou o curso para todas as novas habilitadas e, também, a todas as profissionais que já eram habilitadas do Striort®, a palestra foi feita com o propósito de alinhar toda a equipe do Striort® Diamond.

Na foto, a Dra. Andressa Moraes acompanhada das diversas habilitadas de todo o Brasil do Striort® Diamond, também de Alexandre J Bussade, Gestor de Novos Negócios da Bothanica Mineral® e, por fim, o mentor científico da Bothanica Mineral o Dr J Bussade.